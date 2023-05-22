Общество

сегодня, 16:27

Рядом с Центральным рынком образовался еще один провал

7 687
#провал
1
Рядом с Центральным рынком образовался еще один провал

Он находится примерно в двухстах метрах от засыпанного на прошлой неделе.

У торговых рядов между Центральным рынком и подземным переходом появился очередной провал. Дыра в асфальте образовалась, по рассказам продавцов, в воскресенье.





Как оказалось, грунт просел в месте расположения сетей липецкого филиала компании «Квадра».

«Место проседания грунта уже огорожено. Дорожное покрытие восстановят в течение 10 дней», сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.

Напомним, 15 мая с другой стороны рынка в асфальте образовался провал диаметром в два метра. Чуть позже стало известно, что асфальт осыпался над сетями центра «Мои документы». Этот провал уже заделан.


7 687
#провал
1

Комментарии (7)

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Наталья

29 минут назад
Действительно,кругом одни провалы!!
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Гость

50 минут назад
А где главная по правалам? Опять материться в нижнем?
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Шапокляк

51 минуту назад
Провал за провалом. Во всех смыслах
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куда ни плюнь

54 минуты назад
везде провалы
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Ха

54 минуты назад
да это просто не достроенное метро начало осыпаться
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шесть заместителей

сегодня, 16:54
Всё под жёстким контролем.
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ёлыпалы

сегодня, 16:50
там ходить теперь страшно
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