Общество
сегодня, 16:27
Рядом с Центральным рынком образовался еще один провал
Он находится примерно в двухстах метрах от засыпанного на прошлой неделе.
У торговых рядов между Центральным рынком и подземным переходом появился очередной провал. Дыра в асфальте образовалась, по рассказам продавцов, в воскресенье.
Как оказалось, грунт просел в месте расположения сетей липецкого филиала компании «Квадра».
«Место проседания грунта уже огорожено. Дорожное покрытие восстановят в течение 10 дней», сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.
Напомним, 15 мая с другой стороны рынка в асфальте образовался провал диаметром в два метра. Чуть позже стало известно, что асфальт осыпался над сетями центра «Мои документы». Этот провал уже заделан.
Как оказалось, грунт просел в месте расположения сетей липецкого филиала компании «Квадра».
«Место проседания грунта уже огорожено. Дорожное покрытие восстановят в течение 10 дней», сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.
Напомним, 15 мая с другой стороны рынка в асфальте образовался провал диаметром в два метра. Чуть позже стало известно, что асфальт осыпался над сетями центра «Мои документы». Этот провал уже заделан.
Наталья
Гость
Шапокляк
куда ни плюнь
Ха
шесть заместителей
ёлыпалы