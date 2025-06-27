Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
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20 минут назад
«На душу и совесть учетная ставка не распространяется»
В Липецкой области успешно работают сто социально ориентированных компаний и предпринимателей. Они не только создают рабочие места для уязвимых категорий населения, но и производят важные социальные продукты и услуги.
— Социальный бизнес — это предпринимательство, ориентированное прежде всего на создание социального продукта, — объяснила GOROD48 и.о. министра экономического развития Липецкой области Лариса Шибина. — Основные направления включают дополнительное образование, спорт и оздоровительную деятельность. Но не только.
По словам Ларисы Шибиной, социальные предприниматели активно вовлекают в работу людей предпенсионного и пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетных матерей. Многие проекты направлены на медицину, образование, реабилитационные и паллиативные услуги.
— Есть, например, услуга по временному уходу за пожилыми людьми, когда родственники могут ненадолго уехать, скажем, в отпуск отдохнуть, — привела пример Шибина. — Это очень востребовано.
Государство поддерживает таких предпринимателей финансовыми мерами, включая кредиты под 5% годовых при текущей ключевой ставке ЦБ в 21%.
— На душу и совесть учетная ставка не распространяется, — отметила Шибина.
Яркий пример — история Романа Бобылева, предпринимателя с инвалидностью, создавшего перепелиную ферму. Теперь он планирует наладить в Липецке производство средств индивидуальной мобильности. Он и сам ездит по городу на таком скутере и считает, что они будут востребованными среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам Романа Бобылева, на реализацию проекта требуется около 2 миллионов рублей, которые, как сказал директор областного фонда поддержки бизнеса Дмитрия Петухова, могут быть выделены.
Еще один успешный проект — частная школа Натальи Колгановой, где применяются инновационные методики обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В коллективе из 42 преподавателей работают и матери-одиночки, и пенсионеры. Есть сотрудник с инвалидностью.
Такой социальный бизнес еще называют «добрым».
— Мы активно поддерживаем «добрый бизнес», — подчеркнула Лариса Шибина.
Помимо льготных займов, предпринимателям доступны пониженные налоговые ставки, консультации центра «Мой бизнес». Для решения проблемных ситуаций, разработки предложений по развитию бизнеса и совершенствованию нормативной правовой базы в регионе действует рабочая группа по социальному предпринимательству координационного совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Игоре Артамонове.
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