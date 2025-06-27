В Липецкой области успешно работают сто социально ориентированных компаний и предпринимателей. Они не только создают рабочие места для уязвимых категорий населения, но и производят важные социальные продукты и услуги.

27 июня накануне Международного дня социального предпринимательства в Быхановом саду развернулись палатки липецких ремесленников и представителей социального бизнеса, а на сцене выступали творческие коллективы.— Социальный бизнес — это предпринимательство, ориентированное прежде всего на создание социального продукта, — объяснила GOROD48 и.о. министра экономического развития Липецкой области Лариса Шибина. — Основные направления включают дополнительное образование, спорт и оздоровительную деятельность. Но не только.По словам Ларисы Шибиной, социальные предприниматели активно вовлекают в работу людей предпенсионного и пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, многодетных матерей. Многие проекты направлены на медицину, образование, реабилитационные и паллиативные услуги.— Есть, например, услуга по временному уходу за пожилыми людьми, когда родственники могут ненадолго уехать, скажем, в отпуск отдохнуть, — привела пример Шибина. — Это очень востребовано.Государство поддерживает таких предпринимателей финансовыми мерами, включая кредиты под 5% годовых при текущей ключевой ставке ЦБ в 21%.— На душу и совесть учетная ставка не распространяется, — отметила Шибина.Яркий пример — история Романа Бобылева, предпринимателя с инвалидностью, создавшего перепелиную ферму. Теперь он планирует наладить в Липецке производство средств индивидуальной мобильности. Он и сам ездит по городу на таком скутере и считает, что они будут востребованными среди людей с ограниченными возможностями здоровья.По словам Романа Бобылева, на реализацию проекта требуется около 2 миллионов рублей, которые, как сказал директор областного фонда поддержки бизнеса Дмитрия Петухова, могут быть выделены.Еще один успешный проект — частная школа Натальи Колгановой, где применяются инновационные методики обучения, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. В коллективе из 42 преподавателей работают и матери-одиночки, и пенсионеры. Есть сотрудник с инвалидностью.Такой социальный бизнес еще называют «добрым».— Мы активно поддерживаем «добрый бизнес», — подчеркнула Лариса Шибина.Помимо льготных займов, предпринимателям доступны пониженные налоговые ставки, консультации центра «Мой бизнес». Для решения проблемных ситуаций, разработки предложений по развитию бизнеса и совершенствованию нормативной правовой базы в регионе действует рабочая группа по социальному предпринимательству координационного совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Игоре Артамонове.