Общество

53 минуты назад

На улице Гоголя образовался провал

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#дорога
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На улице Гоголя образовался провал

Место в ближайшее время обследуют.

В Липецке напротив дома №60 по улице Гоголя образовался провал: куски асфальта осыпались в образовавшуюся яму.

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В районе пересечения улиц Гоголя и Юных натуралистов довольно оживлённое движение, и прямо рядом с провалом у бордюра паркуются автомобили. 

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В светлое время суток о провале предупреждали две палки, но с наступлением темноты его стало почти не видно.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ближайшее время специалисты проведут обследование территории для установления причин и определят меры для ликвидации провала.

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#дорога
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