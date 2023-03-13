На улице Гоголя образовался провал

Место в ближайшее время обследуют.









В светлое время суток о провале предупреждали две палки, но с наступлением темноты его стало почти не видно.



Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ближайшее время специалисты проведут обследование территории для установления причин и определят меры для ликвидации провала. В светлое время суток о провале предупреждали две палки, но с наступлением темноты его стало почти не видно.Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ближайшее время специалисты проведут обследование территории для установления причин и определят меры для ликвидации провала.

В Липецке напротив дома №60 по улице Гоголя образовался провал: куски асфальта осыпались в образовавшуюся яму.В районе пересечения улиц Гоголя и Юных натуралистов довольно оживлённое движение, и прямо рядом с провалом у бордюра паркуются автомобили.