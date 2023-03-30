На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова просел край дороги, движение ограничено

На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова в районе дома №11 по краю дороги просел грунт.Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, эта часть дороги перекрыта для движения.— Проводим обследование. Просадка небольшая, но, принимая во внимание ширину проезда решили перекрыть движение на этом участке, — пояснил председатель департамента Николай Дергунов.Департамент уже прорабатывают возможность укрепления обочины и восстановления покрытия.