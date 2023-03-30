Общество

17 минут назад

На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова просел край дороги, движение ограничено

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#провал
На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова просел край дороги, движение ограничено
На пересечении улиц 8 Марта и Ворошилова в районе дома №11 по краю дороги просел грунт. 
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, эта часть дороги перекрыта для движения.

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— Проводим обследование. Просадка небольшая, но, принимая во внимание ширину проезда решили перекрыть движение на этом участке, — пояснил председатель департамента Николай Дергунов.

Департамент уже прорабатывают возможность укрепления обочины и восстановления покрытия.

Фото пресс-службы администрации Липецка
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#провал

Комментарии (1)

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Петр Ильич

13 минут назад
Какое же убожество, и это центр города
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