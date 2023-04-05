Происшествия

сегодня, 11:41

На окраине Липецка разверзлась земля

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#карстовый провал
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На окраине Липецка разверзлась земля

В районе ЛКАД, у дачного товарищества «Пусковые двигатели» образовался карстовый провал.

На второстепенной дороге возле дачного товарищества «Пусковые двигатели» образовался карстовый провал. Об этом GOROD48 рассказали жители Сокола. Небольшой провал они заметили еще прошлой осенью, а после того как растаял снег, обнаружилось, что карст значительно вырос в размерах.

Сегодня к провалу должны выехать специалисты липецкого филиала «Росгеологии».

В Липецкой области карстовые провалы появляются часто. Карсты образовывались в Липецке на улицах Бабушкина, Кочеткова. В селе Крутое Добровского района. Вешаловке, Сенцово и у села Плоская Кузьминка Липецкого района. У СНТ «Венера».

Последний карст обнаружен в прошлом году у села Лебяжье Измалковского района.
1681
#карстовый провал
3

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