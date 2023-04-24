На пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал

Устранять провал будут энергетики.

Сегодня утром в Липецке на пересечении улиц Осипенко и Суворова обвалился грунт. разрушилась часть дороги.



Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, информация о провале уже направлена в ресурсоснабжающие организации.



Энергетики проведут обследование, определят причины и примут необходимые меры для устранения провала.