Общество

46 минут назад

На пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал

4 303
#ЖКХ #провал
3
На пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал

Устранять провал будут энергетики.

Сегодня утром в Липецке на пересечении улиц Осипенко и Суворова обвалился грунт. разрушилась часть дороги.

Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, информация о провале уже направлена в ресурсоснабжающие организации.

Энергетики проведут обследование, определят причины и примут необходимые меры для устранения провала.
4 303
#ЖКХ #провал
3

Комментарии (4)

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Клара

8 минут назад
срочно внести в реестр реестров провалов, и дело сделано!!!!
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Коммунист

12 минут назад
Капитализм опять провалился..
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Манеж

21 минуту назад
На 50 лет НЛМК д 15 тоже провалился асфальт и не кому нет дела.... Уже месяца 1,5 точно.... Ждут наверное когда машина провалится, тогда может что-то сделают
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Катерина

33 минуты назад
Только в прошлом году там копали и теперь провалилось!
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