Общество
46 минут назад
На пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал
Устранять провал будут энергетики.
Сегодня утром в Липецке на пересечении улиц Осипенко и Суворова обвалился грунт. разрушилась часть дороги.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, информация о провале уже направлена в ресурсоснабжающие организации.
Энергетики проведут обследование, определят причины и примут необходимые меры для устранения провала.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя, информация о провале уже направлена в ресурсоснабжающие организации.
Энергетики проведут обследование, определят причины и примут необходимые меры для устранения провала.
Клара
Коммунист
Манеж
Катерина