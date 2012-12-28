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27 минут назад

Кровля жилого дома сгорела на улице Советской

А на трассе «Дон» сгорел грузовик.

Ночью 28 июня в селе Долгое Данковского района на улице Советской сгорела кровля жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Ранним утром 29 июня на 416-м километре трассы «Дон» в Задонском районе сгорел моторный отсек грузовика «МАН». В тот же день жильцы 20-этажного жилого дома на улице Яна Берзина в Липецке потушили мусор на балконе. В селе Большая Боевка Долгоруковского района сгорела хозпостройка.

Дважды за выходные пожарные тушили мусор на открытых пространствах. Всего с начала года потушено 254 таких возгорания общей площадью около 12,5 тысячи квадратных метров.
МЧС
пожар
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