27 минут назад
Это провал?
Ответ на вопрос, чем может грозить водителям яма под асфальтом на площади Победы, даст ее исследование муниципальными коммунальщиками и энергетиками.
Опасное место обозначено сигнальными пластиковыми конусами. Значит, о месте возможного обрушения асфальта на дороге в городской администрации знают.
- Специалисты МБУ»Управление благоустройства Липецка» и энергетики обследовали это место. Провал засыпали песком. Обошлось без вскрытия асфальта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Сергей
Сергей
Очень просто
Гость
Нет