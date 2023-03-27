Происшествия

27 минут назад

Это провал?

5 584
#провал
Это провал?

Ответ на вопрос, чем может грозить водителям яма под асфальтом на площади Победы, даст ее исследование муниципальными коммунальщиками и энергетиками.

Прямо на пешеходном переходе с улицы Неделина на улицу Первомайскую (район площади Победы) в Липецке образовалась щель. С виду небольшая. Но если попытаться заглянуть в нее, то очевидно, что пустота под автомобильной дорогой внушительная. Рядом, на самой дороге, находится канализационный люк каких-то подземных коммуникаций. Возможно, провал грунта под дорогой — следствие протечки холодной или горячей воды.

Опасное место обозначено сигнальными пластиковыми конусами. Значит, о месте возможного обрушения асфальта на дороге в городской администрации знают.

- Специалисты МБУ»Управление благоустройства Липецка» и энергетики обследовали это место. Провал засыпали песком. Обошлось без вскрытия асфальта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

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5 584
#провал

Комментарии (5)

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Сергей

6 минут назад
Гость, это идет процесс уплотнения, устранения внезапно возникшего провала, скоро "Бендер", появится, ну с требованием платы, что бы провал не слишком проваливался.........
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Сергей

8 минут назад
Само выражение:ЧЕМ МОЖЕТ ГОРОЗИТЬ, И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА.... ЧТО КТО ТО КУРОСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ ДЕЛАЕТ ЧТО ЛИ...... БЕДА......
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Очень просто

8 минут назад
Разверзлась твердь земная
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Гость

14 минут назад
Когда засыпали?? Сегодня в 10.00 шёл, дырка была.
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Нет

22 минуты назад
Это рывок.
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