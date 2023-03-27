Это провал?

Ответ на вопрос, чем может грозить водителям яма под асфальтом на площади Победы, даст ее исследование муниципальными коммунальщиками и энергетиками.

Прямо на пешеходном переходе с улицы Неделина на улицу Первомайскую (район площади Победы) в Липецке образовалась щель. С виду небольшая. Но если попытаться заглянуть в нее, то очевидно, что пустота под автомобильной дорогой внушительная. Рядом, на самой дороге, находится канализационный люк каких-то подземных коммуникаций. Возможно, провал грунта под дорогой — следствие протечки холодной или горячей воды.Опасное место обозначено сигнальными пластиковыми конусами. Значит, о месте возможного обрушения асфальта на дороге в городской администрации знают.- Специалисты МБУ»Управление благоустройства Липецка» и энергетики обследовали это место. Провал засыпали песком. Обошлось без вскрытия асфальта, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.