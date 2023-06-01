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31 минуту назад

Липецкая вечЁрка: отставка генерала, 10 000 000 рублей за угнанную машину и сенсационная находка в театре

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#вечЁрка #отставка #угон #театр
Липецкая вечЁрка: отставка генерала, 10 000 000 рублей за угнанную машину и сенсационная находка в театре

Сегодня, 1 июня, стало известно об отставке начальника УМВД России по Липецкой области, генерал-майора Олега Латунова, липчанин получит более 10 миллионов рублей за угнанную со стоянки машину, и в театре Толстого во время ремонта найдена фреска, скрытая несколько десятилетий.

В первый день лета грянул не гром, но громкая отставка. Начальник УМВД России по Липецкой области, генерал-майор Олег Латунов подал соответствующий рапорт. Это произошло после заседания коллегии МВД России, на котором министр Владимир Колокольцев раскритиковал работу главного липецкого полицейского.

Олег Латунов назначен на должность начальника УМВД России по Липецкой области в середине декабря 2019 года. Он приехал из Курска, где работал заместителем начальника областного УМВД в звании полковника. По первому образованию Латунов — учитель физкультуры. Но после службы в армии решил связать свою жизнь с
тогда еще милицией, и закончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», с квалификацией «Юрист». В прошлом году Олег Латунов отметил полувековой юбилей. 

— Они тут генералов получают и на пенсию с почётом! Мне б так жить! — позавидовал Джон Ленин.

Полицейские, кстати, сегодня отчитались о крупной находке. Они приехали в село Боринское на вызов по поводу семейного конфликта  из-за дележа наследства 73-летнего мужчины. В доме, гараже и сарае умершего мужчины полицейские нашли его тайную коллекцию: 10 ручных гранат и девять запалов к ним, три выстрела для противотанкового гранатомёта, два стартовых пороховых заряда, два взрывпакета, револьвер и 103 патрона к пистолету Макарова. Вот как бывает!

В мэрии опять новое назначение. Исполняющей обязанности начальника городского управления культуры и туризма стала 36-летняя Ирина Хожаинова. По образованию она учитель истории, по призванию — фотограф.


Фото: liplib.ru
Ирина Хожаинова сменила Ивана Хромых, который проработал в этой должности меньше года и так и не смог избавиться от приставки и. о. А теперь его еще и понизили: Иван Хромых занял кресло директора Централизованной библиотечной системы Липецка. Оно очень удачно освободилось после ухода Валерии Якимович. Эта новость набрала полсотни прямо противоположных комментариев.

— Без опыта руководящей работы? На такую должность? Не реализовавшись даже по профессии, указанной в дипломе? Бедная девочка. Ну это ненадолго, — считает Гость.

— Умничка. Хороший фотограф и человек! — написал Борис Белов.

— Главное не быть профессионалом, а быть чьим-то другом или подругой, а как итог — дыры на дорогах, изуродованные парки, сплошные не доделки, — высказался Попсикакий.

— Наши поздравления Ирине Хожаиновой! Недовольные всегда были, есть и будут. Липчане ходите на выставки, концерты, посещайте культурные мероприятия нашего города, а не сидите дома на диванах! — посоветовала Наташа.

Липчанин, улетая на отдых заграницу оставил свой «Lexus LX 450 D» на парковке у аэропорта «Внуково». А когда вернулся, выяснилось, что машину угнали. Мужчина подал иск к парковке и  отсудил более 10, 5 миллиона рублей: компенсации за автомобиль, штраф за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсацию морального вреда.

В театре имени Льва Толстого во время ремонта н обнаружили настенную роспись в технике сграффито. Преподаватель Строгановского университета, член Союза художников России Денис Губарев пояснил GOROD48, что найдена работа «Сценические герои» художника-монументалиста Константина Эдельштейна.

Фото: управление культуры и туризма Липецкой области
— Это произведение мирового уровня. Если оно появится в Липецке, то Липецк сразу же попадет в череду городов, которые славятся произведениями монументального искусства, — сказал Денис Губарев.

По всей видимости роспись закрыли гипсокартоном в 90-е во время предыдущего ремонта театра.

1 июня подошел срок восстановления благоустройства после прошлогодних раскопок в сквере на улице Неделина, но энергетики так и не вернули ему первозданный вид. 

А в горсовете сегодня обсудили программу  комплексного развития улицы Студеновской. На улице планируют снести двухэтажки и построить дома высотой не выше восьми этажей. Правда, это произойдет только после того, как будет найден инвестор. В Липецке пока реализуется только один проект комплексной застройки: между Быхановым садом и бывшей нефтебазой.

Завтра в Липецке днем будет жарко. Синоптики прогнозируют до +28 градусов.
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#вечЁрка #отставка #угон #театр

Комментарии (2)

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Блондинка

8 минут назад
Вот потомки удивятся,когда сайдинг оторвут с дома на Пл.Героев,а там-мозаика!
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Электорат

22 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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