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Липецкая вечЁрка: отставка генерала, 10 000 000 рублей за угнанную машину и сенсационная находка в театре
Сегодня, 1 июня, стало известно об отставке начальника УМВД России по Липецкой области, генерал-майора Олега Латунова, липчанин получит более 10 миллионов рублей за угнанную со стоянки машину, и в театре Толстого во время ремонта найдена фреска, скрытая несколько десятилетий.
Олег Латунов назначен на должность начальника УМВД России по Липецкой области в середине декабря 2019 года. Он приехал из Курска, где работал заместителем начальника областного УМВД в звании полковника. По первому образованию Латунов — учитель физкультуры. Но после службы в армии решил связать свою жизнь с
тогда еще милицией, и закончил Волгоградскую академию МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность», с квалификацией «Юрист». В прошлом году Олег Латунов отметил полувековой юбилей.
— Они тут генералов получают и на пенсию с почётом! Мне б так жить! — позавидовал Джон Ленин.
Полицейские, кстати, сегодня отчитались о крупной находке. Они приехали в село Боринское на вызов по поводу семейного конфликта из-за дележа наследства 73-летнего мужчины. В доме, гараже и сарае умершего мужчины полицейские нашли его тайную коллекцию: 10 ручных гранат и девять запалов к ним, три выстрела для противотанкового гранатомёта, два стартовых пороховых заряда, два взрывпакета, револьвер и 103 патрона к пистолету Макарова. Вот как бывает!
В мэрии опять новое назначение. Исполняющей обязанности начальника городского управления культуры и туризма стала 36-летняя Ирина Хожаинова. По образованию она учитель истории, по призванию — фотограф.
Фото: liplib.ruИрина Хожаинова сменила Ивана Хромых, который проработал в этой должности меньше года и так и не смог избавиться от приставки и. о. А теперь его еще и понизили: Иван Хромых занял кресло директора Централизованной библиотечной системы Липецка. Оно очень удачно освободилось после ухода Валерии Якимович. Эта новость набрала полсотни прямо противоположных комментариев.
— Без опыта руководящей работы? На такую должность? Не реализовавшись даже по профессии, указанной в дипломе? Бедная девочка. Ну это ненадолго, — считает Гость.
— Умничка. Хороший фотограф и человек! — написал Борис Белов.
— Главное не быть профессионалом, а быть чьим-то другом или подругой, а как итог — дыры на дорогах, изуродованные парки, сплошные не доделки, — высказался Попсикакий.
— Наши поздравления Ирине Хожаиновой! Недовольные всегда были, есть и будут. Липчане ходите на выставки, концерты, посещайте культурные мероприятия нашего города, а не сидите дома на диванах! — посоветовала Наташа.
Липчанин, улетая на отдых заграницу оставил свой «Lexus LX 450 D» на парковке у аэропорта «Внуково». А когда вернулся, выяснилось, что машину угнали. Мужчина подал иск к парковке и отсудил более 10, 5 миллиона рублей: компенсации за автомобиль, штраф за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсацию морального вреда.
В театре имени Льва Толстого во время ремонта н обнаружили настенную роспись в технике сграффито. Преподаватель Строгановского университета, член Союза художников России Денис Губарев пояснил GOROD48, что найдена работа «Сценические герои» художника-монументалиста Константина Эдельштейна.
Фото: управление культуры и туризма Липецкой области— Это произведение мирового уровня. Если оно появится в Липецке, то Липецк сразу же попадет в череду городов, которые славятся произведениями монументального искусства, — сказал Денис Губарев.
По всей видимости роспись закрыли гипсокартоном в 90-е во время предыдущего ремонта театра.
1 июня подошел срок восстановления благоустройства после прошлогодних раскопок в сквере на улице Неделина, но энергетики так и не вернули ему первозданный вид.
А в горсовете сегодня обсудили программу комплексного развития улицы Студеновской. На улице планируют снести двухэтажки и построить дома высотой не выше восьми этажей. Правда, это произойдет только после того, как будет найден инвестор. В Липецке пока реализуется только один проект комплексной застройки: между Быхановым садом и бывшей нефтебазой.
Завтра в Липецке днем будет жарко. Синоптики прогнозируют до +28 градусов.
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