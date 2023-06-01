Липецкая вечЁрка: отставка генерала, 10 000 000 рублей за угнанную машину и сенсационная находка в театре

Сегодня, 1 июня, стало известно об отставке начальника УМВД России по Липецкой области, генерал-майора Олега Латунова, липчанин получит более 10 миллионов рублей за угнанную со стоянки машину, и в театре Толстого во время ремонта найдена фреска, скрытая несколько десятилетий.