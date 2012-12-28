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Общество
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49 минут назад
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Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили
Дорожали не все марки топлива, однако у оставшихся цены выросли сразу от двух с половиной до трех с половиной рублей.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 4,21%, или на 3 рубля 12 копеек и составила 78,56 рубля за литр (неделей ранее — 75,44 рубля за литр). За предыдущую неделю рост составлял 0,33%, или 25 копеек. Бензин АИ-92 подорожал заметнее всего — на 5,02% (после роста 0,35%), с 71,70 рубля до 75,27 рубля, или на 3 рубля 57 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 3,6% (предыдущий рост 0,32%), или на 2 рубля 72 копейки, его цена составила 81 рубль (неделей ранее 78,28 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 и дизтоплива осталась прежней. Так, премиальный бензин стоил 98,20 рубля, дизельное топливо — 82,79 рубля.
В предыдущую отчетную неделю максимальный рост составлял 26 копеек.
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