Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Днем над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Беспилотники перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Погибший мальчик — житель Елецкого округа
Происшествия
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Общество
Развращавший детей 41-летний житель Липецкой области сел на 23 года
Происшествия
Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир
Общество
13-летний подросток надышался дезодорантом и умер
Происшествия
ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор
Происшествия
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Общество
Женщина упала в салоне липецкого автобуса
Происшествия
Читать все
ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор
Происшествия
Беспилотники перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Женщина упала в салоне липецкого автобуса
Происшествия
13-летний подросток надышался дезодорантом и умер
Происшествия
Слово — не воробей: жительница Грязинского округа обложила матом сына соседей и заплатит за это 30 000 рублей
Общество
Сварку в Липецке заменили на... вазелин при прокладке канализационного коллектора
Общество
48-летний липчанин заплатил 20-летней мошеннице за интим 119 000 рублей
Происшествия
Погибший мальчик — житель Елецкого округа
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили
Общество
У 232 подростков сегодня была ещё одна попытка получить аттестат за 9 классов
Общество
Читать все
Общество
555
49 минут назад
4

Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили

Дорожали не все марки топлива, однако у оставшихся цены выросли сразу от двух с половиной до трех с половиной рублей.

Цены на топливо продолжали расти в Липецкой области на прошлой неделе, их рост снова заметно ускорился. На прежнем уровне осталась стоимость премиального бензина и дизтоплива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 25 по 31 августа.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 4,21%, или на 3 рубля 12 копеек и составила 78,56 рубля за литр (неделей ранее — 75,44 рубля за литр). За предыдущую неделю рост составлял 0,33%, или 25 копеек. Бензин АИ-92 подорожал заметнее всего — на 5,02% (после роста 0,35%), с 71,70 рубля до 75,27 рубля, или на 3 рубля 57 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 3,6% (предыдущий рост 0,32%), или на 2 рубля 72 копейки, его цена составила 81 рубль (неделей ранее 78,28 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 и дизтоплива осталась прежней. Так, премиальный бензин стоил 98,20 рубля, дизельное топливо — 82,79 рубля. 

В предыдущую отчетную неделю максимальный рост составлял 26 копеек. 
топливо
цены
1
0
9
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
20 минут назад
Почему-то не удивлён.
Ответить
ЧАЛДОН
32 минуты назад
Когда цена перевалит за 100 рублей - дефицит исчезнет?
Ответить
Интересно
40 минут назад
это прорыв или еще нет?
Ответить
отец ю
20 минут назад
это отрыв!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить