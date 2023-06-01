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50 минут назад

Департамент культуры и туризма мэрии Липецка возглавила профессиональный фотограф

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#кадры #администрация Липецка
Департамент культуры и туризма мэрии Липецка возглавила профессиональный фотограф

Предыдущий председатель департамента списан в библиотекари.

В департаменте культуры и туризма мэрии Липецка случилась череда отставок и назначений.

С приставкой и.о. ведомство возглавила Ирина Хожаинова. Ей — 36 лет. Она — коренная липчанка. По образованию — учитель истории. По призванию — фотограф. На личной страничке Ирины Хожаиновой на сайте Союза фотохудожников России, членом которого она является с 2021 года, сказано, что в ее активе — ряд наград престижных российских и международных конкурсов, в которых она участвует с 2015 года, стипендия 2021 года правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства.

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Департаменту культуры и туризма подведомственно 30 муниципальных учреждений: Липецкий драматический театр, 12 детских музыкальных школ и школ искусств, пять культурно-досуговых учреждений, Дом музыки, городской историко-культурный музей МАУК «Культурные пространства Липецка», единственная в регионе Школа креативных индустрий, зоопарк, централизованная библиотечная система города Липецка.

На новой должности Ирина Хожайнова сменила Ивана Хромых, который возглавлял департамент с сентября 2022 года, но так и не избавился за все это время от приставки и.о. Иван Хромых спустился вниз по карьерной лестнице, став директором Централизованной библиотечной системы Липецка. В свою очередь, эта должность стала вакантной после ухода по собственному желанию Виктории Якимович, которая 19 лет была главным библиотекарем города.


Фото: liplib.ru


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#кадры #администрация Липецка

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