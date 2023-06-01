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С улицы Студеновской собираются убрать старые дома, а на улице Тельмана — построить школу

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#комплексное развитие территории
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С улицы Студеновской собираются убрать старые дома, а на улице Тельмана — построить школу

В Липецком горсовете обсудили перспективы программы комплексного развития территорий.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты поинтересовались у вице-мэра Светланы Сурмий перспективами программы комплексного развития некоторых территорий.

Депутат Евдокия Бычкова возмутилась внешним видом улицы Студеновской, которая, по ее словам, выглядит позорно из-за «вросших в землю старых домишек в районе остановки «8-я школа» и старых двухэтажных бараков. Намерена ли мэрия что-то сделать с этой старой застройкой?

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Светлана Сурмий ответила, что улица Студеновская «от Христорождественской церкви до Сокола» вошла в один из проектов комплексного развития территорий (КРТ), предполагающей снос старых домов и расселение их жильцов за счет частного бизнеса. Вице-мэр заметила, что в этом районе предусмотрена застройка домами не выше 8-ми этажей. Если в Липецке появится инвестор, то ему и разбираться со старыми многоквартирными домами. А вот что делать с частными домами, теми самими, что вросли от ветхости лет в землю на четной стороне улице, Светлана Сурмий не знает: в механизме КРТ этот вопрос детально не проработан. «К частным домам подступится сложно из-за перспективы долгих судебных разбирательств с их собственниками».

В Липецке реализуется пока всего лишь один проект комплексного развития территорий: квартала между Быхановым садом и бывшей нефтебазой. В конце прошлого года администрация Липецка и ООО «Спецфундаментстрой» подписали соответствующий договор, по условиям которого застройщик должен за свой счет освоить 4,5 гектара: снести 22 двухэтажных дома, пять из которых признаны аварийными, а на их месте построить детсад на 150 мест и жилье общей площадью 72 тысячи кв. м. Срок реализации проекта — 10 лет.

Как раз об этом квартале вице-спикер горсовета Евгений Павлов и задал вопрос Светлане Сурмий. Он спросил, предусмотрено ли проектом КРТ строительство новой школы?

— Существующие в этом районе 24-я, 36-я и 55-я школы не потянут не потянут обучение детей, которые будут жить в строящемся микрорайоне. Поэтому мой вопрос — актуальный.

Из ответа вице мэра следовало, что как раз неподалеку от квартала, у железнодорожных путей в районе улицы Тельмана, должна быть построена новая школа. «Там есть участки, которые принадлежат Министерству обороны, и оно отдаст их Липецку по примеру Военного городка».

Отвечая на другой вопрос — почему бы эту школу не построить тому же «Спецфундаментстрою»? — Светлана Сурмий сказала, что никакой застройщик за свой счет не потянет строительство школы, которое по нынешним ценам обходится в полтора миллиарда рублей и больше. Достаточно, мол, того, что этот инвестор за свой счет построит детсад.

В пример она привела новую школу, которую вот-вот начнут строить в микрорайоне «Елецкий». Миллиард рублей на нее Липецк получил из федерального бюджета, а еще 600 миллионов — из областного:

— В ближайшей перспективе остается строительство школы в микрорайоне «Университетский». В идеале, конечно, социальная инфраструктура должна появляться вместе с жилой застройкой.
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#комплексное развитие территории
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