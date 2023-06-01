Общество

44 минуты назад

В театре имени Льва Толстого нашли «произведение мирового уровня»

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#театр #ремонт
В театре имени Льва Толстого нашли «произведение мирового уровня»

Ремонт в театре преподнес большой сюрприз.

Во время ремонта на стене второго этажа театра имени Льва Толстого строители обнаружили настенную роспись в технике сграффито, которая была скрыта гипсокартонными панелями. Судя по всему фреску закрыли во время предыдущего ремонта театра.

«Теперь историки и дизайнеры вместе будут решать, насколько ценна эта роспись, к какому периоду она относится и можно ли вписать ее  в согласованный проект современного ремонта театра. Но то, что в истории здания появится новая страница — несомненно», — сообщили в театре.

Преподаватель Строгановского университета, член Союза художников России Денис Губарев пояснил GOROD48, что найдена работа «Сценические герои» художника-монументалиста Константина Эдельштейна.

Как писали газеты в конце 60-х годов, во время строительства театра: «Расписывала стены бригада Московского художественного фонда, на трех стенах фойе второго этажа художники отобразили историю развития театра от драматургии „плаща и шпаги“ Карло Гольдони до „Оптимистической трагедии“ Всеволода Вишневского».

— Очень хорошо, что роспись только закрыли, а не уничтожили. Это произведение мирового уровня. Если оно появится в Липецке, то Липецк сразу же попадет в череду городов, которые славятся произведениями мирового уровня, — считает Денис Губарев.

Как выяснилось, о скрытом под гипсокартоном сграффито Денис Губарев не раз говорил, приезжая в Липецк. На следующей неделе Губарев планирует приехать в город, чтобы оценить состояние находки.

Фото: управление культуры и искусства Липецкой области 
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#театр #ремонт

Комментарии (2)

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Анатолий

25 минут назад
На мой взгляд хрень какая то, но это на мой взгляд. Большинство стен сельских клубов так же расписаны до сих пор.
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Мда уж

36 минут назад
Хороший проектировщик и директор театра были видать в прошлом , раз допустили обшивание гипсокартоном данное произведение.
ответить
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