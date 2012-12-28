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Происшествия
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сегодня, 18:03
По факту смерти 13-летнего подростка возбудили уголовное дело
По версии следствия, восьмиклассник погиб от отравления.
«По версии следствия, 2 сентября в Ельце во дворе одного из жилых домов в результате отравления неустановленным веществом скончался несовершеннолетний. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать гибели подростка. Допрашиваются очевидцы и иные лица, устанавливается круг общения несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, направленных, в том числе, на установление точной причины смерти погибшего.
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