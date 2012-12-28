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51 минуту назад
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Погибший мальчик — житель Елецкого округа

Его тело нашли у подъезда в микрорайоне «Александровский».

Стали известны подробности трагедии в Ельце. Сообщение о смерти мальчика на улице у подъезда в микрорайоне «Александровский» поступило в правоохранительные органы после восьми часов вечера.

Сам подросток — не житель Ельца, он прописан в Елецком округе. Мальчик 2012 года рождения. 14 лет ему должно было исполниться в ноябре.

Пока основная версия случившегося — подросток дышал из пакета парами аэрозольного дезодоранта известной марки.
несчастный случай
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Комментарии (2)

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Лене
8 минут назад
Кто ищет,тот всегда найдет.Жаль таких молодых,которым заняться нечем,кроме непотребных дел.Соболезнование родителям и родным Может его смерть заставит задуматься окружающим.
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Лена
27 минут назад
надо срочно!! принять закон о запрете продажи аэрозольных балонов детям до 18 лет , а также в праздники .
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