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Происшествия
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51 минуту назад
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Погибший мальчик — житель Елецкого округа
Его тело нашли у подъезда в микрорайоне «Александровский».
Сам подросток — не житель Ельца, он прописан в Елецком округе. Мальчик 2012 года рождения. 14 лет ему должно было исполниться в ноябре.
Пока основная версия случившегося — подросток дышал из пакета парами аэрозольного дезодоранта известной марки.
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