Общество

16 минут назад

Разрушенный «Квадрой» прошлогодней раскопкой сквер на улице Неделина до сих пор не восстановлен

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#раскопка
Разрушенный «Квадрой» прошлогодней раскопкой сквер на улице Неделина до сих пор не восстановлен

Энергетики обещали восстановить сквер к 1 июня.

В апреле липецкий филиал «Квадры» заявил о восстановлении дорог, тротуаров и газонов на местах своих осенне-зимних раскопок к 1 мая. К концу апреля энергетики сдержали обещание на местах 23-х раскопок: площади Победы, улицах Гагарина, Папина, Фрунзе, Циолковского, Интернациональной, Ленина, Неделина, Водопьянова, Стаханова, Московской, Боевом проезде. Однако по одному адресу — у дома №49 по улице Неделина — сквер, разрушенный прошлогодней раскопкой, к 1 мая так и не восстановили, хотя «Квадра» была обязана это сделать еще в 2022 году.

Тогда же ресурсная компания пообещала навести порядок в сквере к 1 июня, так как строителям будто бы мешала дождливая весенняя погода. Сегодня июня мы проверили, как там обстоят дела. И вот что увидели.

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так было две недели назад 

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так сейчас

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было...

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... стало

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Энергетики установили бордюры в месте своей прошлогодней раскопки и выложили пешеходные дорожки из плитки. Тут же — кучи привезенного чернозема. А где же газоны, новая трава, кусты и деревья?

— Со стороны нашей подрядной организации ООО «Теплогарант» в полном объеме установлены бордюры и малые формы, на пешеходной зоне уложена плитка. Восстановлением озеленения занимаются специалисты МУП «Зеленхоз». Часть работ на сегодняшний день они выполнили, — ответили на вопрос в пресс-службе липецкого филиала АО «Квадра».

В управлении главного смотрителя мэрии Липецка, которое выдает ордера на земляные работы в Липецке, сказали, что сквер у 49-го дома на улице Неделина «Квадрой» не восстановлен. Нам сообщили, что ресурсная организация была вынуждена нанять на субподряд МУП «Зеленхоз», так как силами своей подрядной организации не может восстановить озеленение в том виде, в котором оно появилось годом ранее, когда этот сквер был благоустроен городским управлением строительства по муниципальной программе «Комфортная городская среда».

— Так что мяч — на стороне «Квадры», — сказали в УГС.
85
#раскопка

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