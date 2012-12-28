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Липецкая вечЁрка: отравившийся подросток, выборы все ближе и сколько мусора производят жители области
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25 минут назад

Липецкая вечЁрка: отравившийся подросток, выборы все ближе и сколько мусора производят жители области

Сегодня, 3 сентября, стало известно о гибели подростка от отравления парами дезодоранта, началась печать избирательных бюллетеней и область заняла 46-е место в стране по количеству производимого на душу населения мусора.

Жуткая история произошла накануне в Ельце:13-летний подросток надышался парами дезодоранта и умер

Мальчик из многодетной семьи, жил в одной из деревень Елецкого округа. СК возбудил уголовное дело.

«Челенж газовых баллончиков. Дайте уже детям современные бесплатные кружки, секции и занятия. Сейчас соцсети закроют, будет хуже», — написал комментатор.

«Родители! Занимайтесь своими детьми! Интересуйтесь чем живет ребенок, какие проблемы у него! А вы все в телефоны уткнулись!» — предложила Муля.

Сразу в двух типографиях сегодня началась печать избирательных бюллетеней. Напечатают их более 3,5 миллиона, для этого потребуется порядка 30 тонн бумаги.

Бюллетени будут разных цветов: зеленый — для голосования по одномандатным округам в Госдуму, синий — по партийным спискам. Розовый — для голосования по одномандатным округам в Липецкий облсовет, терракотовый — по спискам.

Липецкая область находятся на 46 месте в стране по количеству производимого на одного жителя мусора.

За прошлый год жители региона сгенерировали 327 килограммов твердых бытовых отходов, то есть чуть меньше килограмма в день! Тут каждый может прикинуть, сколько оказывается в его мусорном ведре.

Среднестатистический россиянин в 2025 году оставил после себя 320 килограммов мусора, что на пять килограммов меньше, чем годом ранее. Меньше всего отходов на душу населения пришлось на Бурятию — 128,6 килограмма, больше всего — на Магаданскую область — 603,1 килограмма. 

«А что численность жителей снижается это не чего, вы же сами публиковали недавно. А откуда тогда мусор увеличивается?», — удивился Гость.

«Растёт благосостояние. Мусор от еды и вещей», — заметил Рыночник.

Завтра в Липецке ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.

Имейте в виду, Липецкая областная станция переливания крови сообщила о снижении запаса цельной крови первой отрицательной группы, которая очень нужна пациентам больниц региона. На станции попросили прийти доноров с этой группой крови с 4 по 14 сентября.

вечЁрка
несчастный случай
выборы
мусор
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