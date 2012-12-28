Липецкая вечЁрка: отравившийся подросток, выборы все ближе и сколько мусора производят жители области

Сегодня, 3 сентября, стало известно о гибели подростка от отравления парами дезодоранта, началась печать избирательных бюллетеней и область заняла 46-е место в стране по количеству производимого на душу населения мусора.