В Липецкой области завтра сухо и до +28

2 июня атмосферное давление в Липецкой области будет повышенным, осадков не ожидается. 3 июня с приближением к территории региона атмосферного фронта с запада ожидаются кратковременные дожди. 4 июня на северо-восточной периферии антициклона дожди прекратятся и похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 3 июня – 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 4 июня – 13-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.



День 2 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус тепла.



