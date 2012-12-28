Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи

Условия его жизни и воспитания сейчас проверяют.

Прокуратура Липецкой области взяла под контроль доследственную проверку обстоятельств гибели 13-летнего подростка в Ельце. Известно, что мальчик — из многодетной семьи. Зарегистрирован он в одной из деревень Елецкого округа. 1 сентября подросток пошёл в восьмой класс. Условия его жизни и воспитания сейчас проверяют.По данным GOROD48, мальчик умер на улице у второго подъезда дома №6 в микрорайоне «Александровский» 2 сентября около 20:00 в присутствие бригады «Скорой помощи». Причина его смерти ещё устанавливается, предварительная версия — отравление парами аэрозольного дезодоранта.Доследственную проверку проводит Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области. Уголовное дело пока не возбуждено.«Территориальная прокуратура организовала проверку, в ходе которой выясняются причины и условия произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.