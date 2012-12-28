Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
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Происшествия
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сегодня, 14:34
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Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Условия его жизни и воспитания сейчас проверяют.
По данным GOROD48, мальчик умер на улице у второго подъезда дома №6 в микрорайоне «Александровский» 2 сентября около 20:00 в присутствие бригады «Скорой помощи». Причина его смерти ещё устанавливается, предварительная версия — отравление парами аэрозольного дезодоранта.
Доследственную проверку проводит Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области. Уголовное дело пока не возбуждено.
«Территориальная прокуратура организовала проверку, в ходе которой выясняются причины и условия произошедшего. По ее итогам будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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