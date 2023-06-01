Происшествия

38 минут назад

«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей

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#угон #суд #парковка
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«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей

Перед вылетом за границу липчанин оставил автомобиль «Lexus» на платной парковке рядом с аэропортом, но машину угнали.

Липецкий областной суд отклонил апелляционную жалобу платной парковки у аэропорта «Внуково» на решение Октябрьского районного суда о взыскании семи миллионов рублей за угнанный автомобиль и 3,5 миллиона рублей штрафа за отказ добровольно возместить ущерб.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, житель области оставил на охраняемой парковке автомобиль  «Lexus LX 450 D» перед вылетом на отдых за границу, а когда вернулся, обнаружил, что машину угнали. 

Владелец машины обратился в суд с требованием возмещения убытков:  рыночной стоимости автомобиля, штрафа за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсации морального вреда.

Он апеллировал к договору, который был заключен с парковкой. По нему юрлицо обязалось осуществлять хранение и круглосуточную охрану автомобиля. Услуги платного паркинга хозяином машины были полностью оплачены. 

Требования были удовлетворены частично: суд первой инстанции обязал парковку выплатить истцу 7 миллионов 128 тысяч рублей за утраченный автомобиль, свыше 3,5 миллиона рублей штраф, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а всего более 10,5 миллиона рублей.

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#угон #суд #парковка
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Комментарии (1)

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16 минут назад
владельца автомобиля «Lexus LX 450 D». Мужик горбатился на него, и угнали с платной парковки. Оставил бы его на липецкой платной парковки - 100% не угнали
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