«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей

Перед вылетом за границу липчанин оставил автомобиль «Lexus» на платной парковке рядом с аэропортом, но машину угнали.

Липецкий областной суд отклонил апелляционную жалобу платной парковки у аэропорта «Внуково» на решение Октябрьского районного суда о взыскании семи миллионов рублей за угнанный автомобиль и 3,5 миллиона рублей штрафа за отказ добровольно возместить ущерб.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, житель области оставил на охраняемой парковке автомобиль «Lexus LX 450 D» перед вылетом на отдых за границу, а когда вернулся, обнаружил, что машину угнали.



Владелец машины обратился в суд с требованием возмещения убытков: рыночной стоимости автомобиля, штрафа за отказ от добровольного исполнения требований клиента и компенсации морального вреда.



Он апеллировал к договору, который был заключен с парковкой. По нему юрлицо обязалось осуществлять хранение и круглосуточную охрану автомобиля. Услуги платного паркинга хозяином машины были полностью оплачены.



Требования были удовлетворены частично: суд первой инстанции обязал парковку выплатить истцу 7 миллионов 128 тысяч рублей за утраченный автомобиль, свыше 3,5 миллиона рублей штраф, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а всего более 10,5 миллиона рублей.



