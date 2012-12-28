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Происшествия
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сегодня, 09:55
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ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор
Водитель «Шкоды» перестроился из крайней правой в крайнюю левую полосу за несколько метров до грузовика.
Судя по записи, водитель «Шкоды» играл на дороге в шашки: он быстро перестроился из крайней левой в крайнюю правую полосу и влетел в припаркованный автовоз. Примечательно, что на погрузочном трале в момент столкновения находился человек.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что авария обошлась без пострадавших
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