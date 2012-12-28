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1550
сегодня, 09:55
16

ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор

Водитель «Шкоды» перестроился из крайней правой в крайнюю левую полосу за несколько метров до грузовика.

Столкновение на улице Московской в Липецке «Шкоды» и автовоза записал регистратор.

Судя по записи, водитель «Шкоды» играл на дороге в шашки: он быстро перестроился из крайней левой в крайнюю правую полосу и влетел в припаркованный автовоз. Примечательно, что на погрузочном трале в момент столкновения находился человек.

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что авария обошлась без пострадавших
ДТП
автовоз
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Комментарии (16)

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Shura
8 минут назад
Во мужик на автовозе офигел!))
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Я
18 минут назад
Право это лево, а лево это право
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Алексей
29 минут назад
Автовоз конечно тоже нарушил. Но то что одним гроссмейстером га какое то время меньше стало уже хорошо. Повезло что автовоз. Была бы фура и пассажир на переднем получился бы труп.
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Советская 13
31 минуту назад
Чего и следовало ожидать !!!!, учитесь водительскому мастерству . кто ещё не научен.... Авось
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А
32 минуты назад
может в смартфон засмотрелся? что-то интересно важно увидел, такое нередко бывает..
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Сено солома
33 минуты назад
Водитель «Шкоды» перестроился из крайней правой в крайнюю левую полосу за несколько метров до грузовика. Лево слева право справа - перестроился он слева направо а не как у вас написано.
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АК-48
42 минуты назад
кто ж так наперерез гоняет? перестроился глянул, перестроился. Хорошо, теперь одним дурачком на улицах меньше будет.
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Не будет
27 минут назад
Подрихтует, подкрасит, поправит
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пешеход
44 минуты назад
Это КАРМА!!!
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Сено-солома
47 минут назад
Журналист право и лево путает :))
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Коренная липчанка
53 минуты назад
Куда спешат?
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