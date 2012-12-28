«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата

Женщину оштрафовали на 3 000 рублей.

На основании жалоб жильцов многоквартирного дома в прокуратуру Лебедянского района руководитель управляющей компании оштрафована на 3000 рублей за оскорбления в общедомовом чате (по части первой стать 5.61 КоАП РФ).«Женщина-руководитель управляющей компании, общаясь с жильцами в общедомовом чате, давала характеристику своим оппонентам, не стесняясь в выражениях», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, и по итогам его рассмотрения суд назначил руководителю УК штраф.