Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Общество
399
52 минуты назад
2
«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Женщину оштрафовали на 3 000 рублей.
«Женщина-руководитель управляющей компании, общаясь с жильцами в общедомовом чате, давала характеристику своим оппонентам, не стесняясь в выражениях», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, и по итогам его рассмотрения суд назначил руководителю УК штраф.
2
1
2
1
1
Комментарии (2)