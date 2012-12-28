Липецкая область попала на 46 место по объему мусора

В среднем на каждого жителя Липецкой области в 2025 году пришлось 327 килограммов твердых коммунальных отходов (ТКО). Рейтинг представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора.

По итогам прошлого года каждый житель Липецкой области оставил после себя 327 килограммов твердых бытовых отходов — этот показатель соответствует 46 месту среди регионов России. Территории ранжировались от наименьшего к наибольшему показателю сгенерированного их жителями мусора.В исследовании использованы данные Росприроднадзора о массе ТКО, которые предоставляют региональные операторы. Для расчета показателей на душу населения данные об объеме образования ТКО сопоставлялись с численностью постоянного населения регионов по данным Росстата на начало года. К ТКО относятся отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности населения, утратившие потребительские свойства товары, а также смет и мусор от уборки территорий. Основной объем таких отходов формируется в жилом секторе, офисах и на других территориях общего пользования. В расчет также включаются отходы от деятельности предприятий и учреждений, если по составу и свойствам они аналогичны бытовым отходам.В прошлом году среднестатистический россиянин оставил после себя 320 кг мусора, что на 1,6%, или на пять килограммов меньше, чем годом ранее. Меньше всего отходов на душу населения в 2025 году пришлось на Бурятию — 128,6 килограмма. Значительно больше было сгенерировано в Калмыкии (190,4 кг) и Карачаево-Черкесии (196,8 кг). Максимальный объем бытового мусора приходился на Магаданскую область — 603,1 килограмма в среднем на жителя. За ней следуют Калининградская область (491,1 кг), Москва и Московская область (457,1 кг).