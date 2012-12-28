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Общество
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39 минут назад
В районе Дачного отключат холодную воду
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 37, 37а, 39 по улице Папина, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 25/1, 25/2, 25/3, 25 стр. 3, вл. 25, 25а, 25б, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, Ботанической, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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