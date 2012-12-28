Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотники перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Днем над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Погибший мальчик — житель Елецкого округа
Происшествия
Женщина упала в салоне липецкого автобуса
Происшествия
Развращавший детей 41-летний житель Липецкой области сел на 23 года
Происшествия
Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир
Общество
13-летний подросток надышался дезодорантом и умер
Происшествия
ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор
Происшествия
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Общество
Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Происшествия
Читать все
Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили
Общество
Новый контракт на отлов собак в Липецке заключен со старым подрядчиком
Общество
Синий, зеленый, розовый и терракотовый: началась печать избирательных бюллетеней
Общество
Липецкая область попала на 46 место по объему мусора
Общество
У 232 подростков сегодня была ещё одна попытка получить аттестат за 9 классов
Общество
«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Общество
Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Происшествия
В районе Дачного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области требуется кровь первой отрицательной группы
Здоровье
В Липецкой области небольшие дожди и до +26
Погода в Липецке
Читать все
Общество
94
39 минут назад

В районе Дачного отключат холодную воду

Без холодной воды 4 сентября останутся поселок Дачный, также две улицы в центральной части Липецка и часть Опытной станции. Причиной перебоев холодной воды станут ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект Победы, 106а, улица Писарева, 13-15, и отключения по заявке потребителей для проведения работ на внутренних сетях по адресам: Боевой проезд, 34, улица Красная, 21, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 37, 37а, 39 по улице Папина, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 25/1, 25/2, 25/3, 25 стр. 3, вл. 25, 25а, 25б, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, Ботанической, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
отключение
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить