В районе Дачного отключат холодную воду

Без холодной воды 4 сентября останутся поселок Дачный, также две улицы в центральной части Липецка и часть Опытной станции. Причиной перебоев холодной воды станут ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект Победы, 106а, улица Писарева, 13-15, и отключения по заявке потребителей для проведения работ на внутренних сетях по адресам: Боевой проезд, 34, улица Красная, 21, сообщили в «РВК-Липецк».С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 106а по проспекту Победы, №№ 31а, 37, 37а, 39 по улице Папина, №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева, №№ 5, 5а, 19, 23, 23 вл. 3, 23 вл. 4, 23/1, 23/2, 23а, 23а/1, 23б, 25/1, 25/2, 25/3, 25 стр. 3, вл. 25, 25а, 25б, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 34а, 34б, 34в, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1 по Боевому проезду, № 4 по улице Агрономической, в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева, Ботанической, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.