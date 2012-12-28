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сегодня, 16:21
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Новый контракт на отлов собак в Липецке заключен со старым подрядчиком

Дмитрий Фомин не сбросил на торгах ни копейки.

Управление главного смотрителя Липецка подписано новый контракт на отлов и содержание животных без владельцев с единственным участником торгов, предпринимателем Дмитрием Фоминым. Из-за отсутствия конкуренции он взял его по начальной цене в три миллиона рублей. Итого полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдется бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки что щенку, что взрослой собаке полагается рацион из расчета 347 рубля 33 копеек).

В управлении главного смотрителя этот контракт проторговали превентивно. Пока Фоминым не будет исполнен предыдущий июльский контракт на два миллиона рублей, новый распечатан не будет.

Дмитрий Фомин стал индивидуальным предпринимателем в мае этого года. Основными видами его деятельности заявлены охота, отлов и отстрел диких животных, дополнительным — ветеринарная деятельность. Как рассказывал GOROD48 ранее, в работе по отлову и содержанию бездомных животных он заменил свою жену Татьяну, с которой мэрия заключала контракты на отлов и содержание собак два последних года. После того, как в феврале она стала обвиняемой по уголовному делу о даче взятки заместителю руководителя УГС, курировавшую ее деятельность, упавшее знамя подхватил ее муж.
отлов собак
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Комментарии (10)

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Сначала новые
вв
11 минут назад
...пенсия 15 т у многих ...минус квартплата ...минус таблетки ...и меньше чем у собаки ....на еду
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Не зря
13 минут назад
Мир сошел с ума
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дрон
16 минут назад
у матери моей пенсия 14 тыс. пошла недавно работать официально и стала уже 12 тыс. хоть собачки бродячие наедятся от пуза
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Шкраб
28 минут назад
Детей бы в школах и садиках на такую сумму кормили.
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нормально
43 минуты назад
и Зеленхоз вон по 30 косарей оценивает сломанные липы (из золота), а тут на содержание собаки больше чем зарплаты и пенсии у большинства. Поэтому деньги в бюджете есть только на замену бордюров, светофоров и плитки.
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Кхе
55 минут назад
А сколько у нас МРОТ составляет на данный момент?
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Человек
сегодня, 16:29
Итого полный пакет услуг в отношении одной собаки обойдется бюджету Липецка в 20 248 рублей за три недели содержания собаки (основную часть расходов составляет питание — в сутки что щенку, что взрослой собаке полагается рацион из расчета 347 рубля 33 копеек). А пенсионерам и пожилым людям пенсию итого меньше платят. Ну и кто здесь кто?
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Shura
48 минут назад
Человек в состоянии заработать, а животные полностью зависят от человека Мы в ответе за тех, кого приручили
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В этом городе
сегодня, 16:28
У нас некоторые люди тратят на еду меньше, чем на собак выделяют!
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Фунтик
21 минуту назад
А что собака хуже человек что ли?
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