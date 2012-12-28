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Общество
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сегодня, 16:21
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Новый контракт на отлов собак в Липецке заключен со старым подрядчиком
Дмитрий Фомин не сбросил на торгах ни копейки.
В управлении главного смотрителя этот контракт проторговали превентивно. Пока Фоминым не будет исполнен предыдущий июльский контракт на два миллиона рублей, новый распечатан не будет.
Дмитрий Фомин стал индивидуальным предпринимателем в мае этого года. Основными видами его деятельности заявлены охота, отлов и отстрел диких животных, дополнительным — ветеринарная деятельность. Как рассказывал GOROD48 ранее, в работе по отлову и содержанию бездомных животных он заменил свою жену Татьяну, с которой мэрия заключала контракты на отлов и содержание собак два последних года. После того, как в феврале она стала обвиняемой по уголовному делу о даче взятки заместителю руководителя УГС, курировавшую ее деятельность, упавшее знамя подхватил ее муж.
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