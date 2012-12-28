За лето в Липецке трижды горели балконы и лоджии

Полыхали балконы на улицах Пришвина, Гагарина и 9-й Микрорайон.

За лето в Липецке поступило три сообщения о возгораниях на балконах и лоджиях. Как рассказали GOROD48 в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, два таких пожара произошли в июле и один в августе. Горели старые вещи на балконах домов на улицах Пришвина, Гагарина и 9-й Микрорайон. Причины этих пожаров ещё устанавливаются.В качестве мер профилактики таких пожаров спасатели рекомендуют не хранить на балконе старую мебель, бумагу и хлам, не оставлять на балконе детей без присмотра, не разрешай им играть со спичкам. Не курить на балконе, или использовать металлическую банку с водой для окурков. Ещё один совет — обзавестись огнетушителем и противопожарным полотном.Если пожар уже случился, позвонить на номер 112, вывести детей и пожилых на улицу, предупредить соседей, попробовать потушить огонь водой, мокрой плотной тканью, землёй из цветочных горшков или первичными средствами пожаротушения. Также среди советов — закрыть балконную дверь, чтобы огонь не пошёл в квартиру, и все окна, чтобы не создавать сквозняк.