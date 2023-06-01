Глава УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке

Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об отставке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 мая состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное вопросам профессиональной подготовки личного состава. На нем были озвучены результаты проверок территориальных органов МВД России, в том числе УМВД России по Липецкой области, пишут «Известия».



«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. Министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях», — цитирует издание сообщение пресс-службы МВД.



В УМВД по Липецкой области пообещали прокомментировать эту информацию позже.





