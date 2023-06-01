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Глава УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке

6 1942
#УМВД по Липецкой области #Олег Латунов
5
Глава УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке

Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об отставке. Об этом  сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что 30 мая состоялось заседание коллегии МВД России, посвященное вопросам профессиональной подготовки личного состава. На нем были озвучены результаты проверок территориальных органов МВД России, в том числе УМВД России по Липецкой области, пишут «Известия». 

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке. Министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях», — цитирует издание сообщение пресс-службы МВД.

В УМВД по Липецкой области пообещали прокомментировать эту информацию позже.


6 1942
#УМВД по Липецкой области #Олег Латунов
5

Комментарии (6)

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2 минуты назад
Липчанин, правильно говоришь. один наряд ППС в ночь на весь город . да и то где нибудь в центре
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Евгений

12 минут назад
И что ещё и разжаловали до полковника опять? Сейчас так модно в МВД?
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Джон Ленин

19 минут назад
Они тут генералов получают и на пенсию с почëтом!!!!!! Мне б так жить!!!!
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Думаю что

21 минуту назад
легко отделался.
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Липчанин

34 минуты назад
А раньше они не знали кого ставят??? Липецкую полицию развалили, работать не кому. Из всех его замов пару чел только нормальные
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ЮВП

59 минут назад
Это не ротация, это цирк. Откуда следующий будет ?
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