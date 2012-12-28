$86,75
€100,59
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке работают сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Однополосной станет улица Механизаторов на 27 дней
Общество
У мэра Липецка новый заместитель — по делам участников СВО
Общество
Жара продержится в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Велосипедист выехал под грузовик на тамбовской трассе
Происшествия
Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Общество
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$86,75
€100,59
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Возводивший горнолыжную трассу 56-летний бизнесмен пойдёт под суд
Общество
Врач из Липецка спасла жизнь пассажиру на борту летящего в Египет самолёта
Здоровье
Липецкие парки возглавила Ольга Логинова
Общество
Волна первосентябрьских «минирований» докатилась до Липецка
Происшествия
Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Происшествия
Две школы — один праздник
Общество
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Говорит Липецк
По маршруту №1 вновь поехали трамваи
Общество
У мэра Липецка новый заместитель — по делам участников СВО
Общество
Мэрия Липецка: автобус загорелся из-за неисправности двигателя.
Происшествия
Читать все
На проспекте Победы развалилось ограждение остановки
Общество
«Шкода» сдвинула автовоз на улице Московской
Происшествия
Однополосной станет улица Механизаторов на 27 дней
Общество
Сегодня в Липецке: нет бензина – беги, липчане размечтались о размере пенсии
Общество
У мэра Липецка новый заместитель — по делам участников СВО
Общество
Липецкая вечЁрка: День знаний, сгоревший автобус и назначения в мэрии
Общество
1,4 килограмма «синтетики» изъяли у братьев-наркоторговцев и их друзей-закладчиков
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецке работают сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
В центре Липецка и части Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
179
59 минут назад
Объявлен отбой воздушной тревоги
Желтый уровень сохраняется.
В Липецкой области объявлен отбой
красного уровня «Угроза атаки БПЛА»
. При этом сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
14
10
0
0
1
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии