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53 минуты назад

Ещё одна фиктивная жена участника СВО осталась без выплат

За несколько дней до подписания контракта участник СВО женился: после его пропажи без вести брак признали недействительным.

Прокуратура Измалковского района по обращению матери без вести пропавшего участника СВО в суде добилась признания недействительным брака мужчины — он женился на уроженке Улан-Удэ всего за несколько дней до подписания контракта, она же сагитировала его заключить контракт.  

«Материалы прокурорской проверки подтвердили, что брак носил фиктивный характер. Было установлено, что 28-летний сын женщины за несколько дней до подписания контракта с Минобороны России женился на 40-летней жительнице Лебедянского округа. Однако фактически супруги вместе не проживали, не виделись, общего хозяйства не вели, детей у них не было. В январе 2026 года мужчина пропал без вести при выполнении боевых задач в зоне СВО», — сообщает Генеральная прокуратура России.

Фиктивная жена осталась без выплат. Сам мужчина ещё официально не признан без вести отсутствующим или погибшим, он только пропал без вести. В таких случаях ежемесячное денежное довольствие продолжает приходить жене. После признания брака недействительным зарплату контрактника будет получать его мать.

В Липецкой области это уже не первый случай признания фиктивными браков участников СВО.

В том же Измалковском округе две сестры и брат пропавшего без вести 45-летнего военнослужащего добились признания недействительным брака, заключённого их родственником с 49-летней жительницей Орловской области всего за день до подписания контракта с Минобороны. Пару расписали 27 ноября 2024 года, а уже 28 ноября 2024 года новоиспечённый муж заключил контракт. При этом об обстоятельствах знакомства мужчины и женщины было неизвестно ни его друзьям, ни близким. Совместного быта и общих детей у супругов не было. Находясь на СВО, мужчина пытался развестись, в чем ему сослуживец. Родным контрактник успел сообщить, что считает себя обманутым и полагал, что женщина вступила в брак с ним исключительно ради получения соответствующих выплат и не имела намерения создавать семью.

Также ранее в прокуратуру Правобережного района Липецка обратилась мать погибшего 45-летнего участника СВО — мужчина был фиктивно женат на 49-летней жительнице Тульской области, и уже после его смерти брак признали недействительным. Женаты мужчина и женщина были с 3 марта 2023 года. Спустя два года — 2 февраля 2025 года мужчина заключил контракт, а 5 июня 2025 года погиб. В суде удалось доказать, что фиктивный брак мужчина и женщина заключили с определёнными целями и не общались, вместе не проживали, общего хозяйства не вели, детей у них не было. До подписания контракта с Министерством обороны России сам мужчина попытался развестись, обратившись к мировому судье, но ему отказали в приеме заявления  из-за отсутствия необходимых документов.
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