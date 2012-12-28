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Общество
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44 минуты назад
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Синий, зеленый, розовый и терракотовый: началась печать избирательных бюллетеней
В разноцветных бюллетенях представлены участвующие в голосовании партии и кандидаты-одномандатники.
Избиратели получат бюллетени четырех видов: зеленый — для голосования по одномандатным округам в Госдуму, синий — по партийным спискам. Розовый — для голосования по одномандатным округам в Липецкий облсовет, терракотовый — по спискам.
Бюллетени защищены фоновой сеткой и микрошрифтом. На всех этапах печати за ними установлен строгий контроль.
На изготовление бюллетеней потратят более 30 тонн офсетной бумаги высокого качества.
При голосовании на выборах депутатов Госдумы жителям области предстоит выбрать по одному из 10 кандидатов зарегистрированных в одномандатных округах № 115,116, и одну 10 участвующих в выборах партий. На выборах депутатов Липецкого областного Совета представлены семь избирательных объединений. В одномандатных округах, в среднем, по пять-шесть зарегистрированных кандидатов.
Отпечатанные бюллетени через несколько дней передадут в территориальные избирательные комиссии, а из них — в участковые избирательные комиссии. До голосования и в его дни — 18, 19 и 20 сентября, бюллетени будут находиться под охраной полиции.
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