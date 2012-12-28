Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотники перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Днем над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
Погибший мальчик — житель Елецкого округа
Происшествия
Женщина упала в салоне липецкого автобуса
Происшествия
Развращавший детей 41-летний житель Липецкой области сел на 23 года
Происшествия
Вынесен приговор 26-летнему водителю, по вине которого погиб пассажир
Общество
13-летний подросток надышался дезодорантом и умер
Происшествия
ДТП с автовозом на Московской записал видеорегистратор
Происшествия
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Общество
Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Происшествия
Читать все
Цены на бензин в Липецкой области снова подскочили
Общество
Новый контракт на отлов собак в Липецке заключен со старым подрядчиком
Общество
У 232 подростков сегодня была ещё одна попытка получить аттестат за 9 классов
Общество
Синий, зеленый, розовый и терракотовый: началась печать избирательных бюллетеней
Общество
«ЖКХ, вы че творите, вы че вытворяете?»: руководитель УК оскорбляла участников общедомового чата
Общество
Липецкая область попала на 46 место по объему мусора
Общество
Погибший восьмиклассник — из многодетной семьи
Происшествия
В районе Дачного отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области требуется кровь первой отрицательной группы
Здоровье
В Липецкой области небольшие дожди и до +26
Погода в Липецке
Читать все
Общество
160
44 минуты назад
3

Синий, зеленый, розовый и терракотовый: началась печать избирательных бюллетеней

В разноцветных бюллетенях представлены участвующие в голосовании партии и кандидаты-одномандатники.

Сразу две типографии Липецка начали печатать бюллетени для выборов депутатов Госудмы и областного Совета. Общий их тираж составит более 3,5 миллиона. Причем все бюллетени предназначены для обычных избирательных урн, КОИБы на этих выборах использовать не будут.

Избиратели получат бюллетени четырех видов: зеленый — для голосования по одномандатным округам в Госдуму, синий — по партийным спискам. Розовый — для голосования по одномандатным округам в Липецкий облсовет, терракотовый — по спискам.





Бюллетени защищены фоновой сеткой и микрошрифтом. На всех этапах печати за ними установлен строгий контроль.

На изготовление бюллетеней потратят более 30 тонн офсетной бумаги высокого качества.





При голосовании на выборах депутатов Госдумы жителям области предстоит выбрать по одному из 10 кандидатов зарегистрированных в одномандатных округах № 115,116, и одну 10 участвующих в выборах партий. На выборах депутатов Липецкого областного Совета представлены семь избирательных объединений. В одномандатных округах, в среднем, по пять-шесть зарегистрированных кандидатов.

Отпечатанные бюллетени через несколько дней передадут в территориальные избирательные комиссии, а из них — в участковые избирательные комиссии. До голосования и в его дни — 18, 19 и 20 сентября, бюллетени будут находиться под охраной полиции.

выборы
2
0
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Внучек
13 минут назад
Я уже очень жду.
Ответить
Электорат
23 минуты назад
Уже считаем дни до заветной кабинки!
Ответить
а какие
27 минут назад
плюшки за участие? раньше пирожки чай давали - мошт бордюры и плиточку именные дарить?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить