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Полицейские приехали на семейный конфликт, а нашли гранаты, пистолет и патроны

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#оружие #боеприпасы
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Боеприпасы обнаружены в селе Боринском.

Сотрудники липецкой полиции нашли в доме семьи из села Боринское Липецкого района целый арсенал. Оказалось, что его тайно собирал при жизни недавно умерший 73-летний мужчина.

В дом полицейские прибыли по вызову о семейном конфликте. Как сообщает МВД Медиа,  полицейские выяснили, что причиной ссоры стал раздел наследства недавно умершего 73-летнего пенсионера.

Заодно выяснилось, что в доме полно оружия и боеприпасов: полицейские изъяли изъяли 10 ручных гранат и девять запалов к ним, три выстрела для ручного противотанкового гранатомёта, два стартовых пороховых заряда, два взрывпакета, револьвер без номерных знаков и 103 патрона к пистолету Макарова.

«Изъятые боеприпасы являлись пригодными к использованию и представляли опасность, а пистолет револьверного типа утратил свои технические свойства», — сообщили в полиции. 

Наследники мужчины о его тайной коллекции не знали. Проводится поверка.

922
#оружие #боеприпасы
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