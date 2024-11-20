Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату

Всё что нужно знать про Шуфутдинов день.

Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, пока ещё без существенных осадков.





















- Военный городок N1 тер. 186.









А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









3-е сентября в народе уже давно прозвали Днём прощания или Шуфутдиновым днём. Сами сегодня не заметите, как глаза на улице начнут искать костры рябин, а руки сами потянутся к календарю.









С 9:00 до 15:00 сегодня для посещения простым смертным доступна знаменитая оранжерея «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) (6+).













Фото vk.ru/zelenhoz_lipetsk





Эхо трагедии

В 11:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся памяти «Эхо бесланской печали» (12+).









Олег Лоськов. прапорщик спецназа, уроженец Воловского района. погибший при штурме школы

В 13:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54) начнётся урок-реквием «Минута молчания: две грани одного сентября» (12+).









Выходит прямо служебный роман или совместная жизнь 24/7 без отрыва друг от друга, но многие уверены, что смогут это выдержать долго.









Средняя зарплата россиян достигла почти 115 тысяч рублей в месяц, утверждает Росстат, которому невозможно не верить. Это по итогам июня, а в целом к концу года средний заработок в стране может вырасти уже до 120 тысяч рублей в месяц, прогнозируют в Финансовом университете при Правительстве РФ.









Если тратить с умом, то прожить на такую зарплату можно

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новинки, с наиболее интересными мы вас знакомим.









Майя — успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что её маленький сын похищен. Чтобы спасти ребёнка, Майе придётся выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение. Каждая секунда на счету. Гонка со временем начинается.









«Сыграть в ящик». США, 2026. Боевик, криминал. Режиссёр Мартин Кэмпбелл (18+).









В ролях: Самюэль Л. Джексон, Ева Грин, Оэун Мэкен





«Вышка 2». США, 2026. Приключения, боевик. Режиссёры Майкл и Питер Спириг (18+).





В ролях: Арсема Томас, Харриэт Слейтер, Том Бриттни.





Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!