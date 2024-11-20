Бывший мэр Задонска Владимир Калугин и бывший подполковник спецслужб Максим Салманов осуждены гарнизонным судом
Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Липецкая вечЁрка: приговор экс-мэру, самокатчик сбил женщину и врачи выходили 830-граммового младенца
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: в горожанах пробудилась тяга к служебным романам, скоро многим поднимут зарплату
Всё что нужно знать про Шуфутдинов день.
Днём в Липецке от +22 до +24 градусов, пока ещё без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Барашева 5,7;
- ул. Коммунальная, 3;
- ул. Первомайская, 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85;
- ул. Ю. Натуралистов 12, 12а, 14, 14а.
Отключение света
Первыми под отключение с 8:00 до 17:00 попадёт детский сад № 130 на проспекте Победы, 15.
с 9:00 до 17:00 основная волна отключений затронет:
- ул. В. Терешковой, 13а, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 27в, 29, 29а, 29б;
- ул. Добровская;
- ул. Железногорская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Игнатьева Ф.С.;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Катукова,. 1;
- ул. К. Е. Ворошилова, 31, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- ул. Патриотическая;
- ул. Первомайская, 47, 49, 49а, 51.
- ул. Плеханова, 4а;
- ул. Подовражная, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24а;
- Военный городок N1 тер. 186.
С 9:00 до 12:00 обесточат:
- ул. 8 Марта, 17, 17/2;
- ул. Крайняя, 2, 7а;
- ул. Первомайская, 78, 80, 82, 86, 119, 121;
- ул. Советская, 73, 75, 77;
- пл. Победы, 1, 1а, 8;
- пр-кт Победы, 1.
С 12:00 до 15:00 останется без электричества:
– ул. М. Расковой, 18.
С 13:00 до 17:00 пропадет напряжение в розетках:
- ул. В. Терешковой, 5/1, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 11/3;
- ул. Космонавтов,. 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22а, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28.
Пробки
«Яндекс-карты» всегда вовремя предупредят о заторах и помогут избежать дорожных ловушек.
Бороться и искать!
А для поиска бензина разработали аж три приложения. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Ты календарь перевернул?
Благодаря песне про календарь и 3-е сентября Михаила Шуфутинского сегодня у нас особая дата. В Сети давно вирусятся тысячи мемов про этот день.
3-е сентября в народе уже давно прозвали Днём прощания или Шуфутдиновым днём. Сами сегодня не заметите, как глаза на улице начнут искать костры рябин, а руки сами потянутся к календарю.
Песня была написана ещё в 1993 году Игорем Крытым и Игорем Николаевым. А история неофициального праздника началась лишь в 2011 г. с вирусной фотографии американского рэпера Рика Росса со строкой из шлягера Шуфутинского.
Оранжерея
С 9:00 до 15:00 сегодня для посещения простым смертным доступна знаменитая оранжерея «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) (6+).
Фото vk.ru/zelenhoz_lipetsk
Там можно увидеть разнообразную растительную экзотику, более редкую, чем рябины с их «кострами» осенних ягод.
Эхо трагедии
В 11:00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся памяти «Эхо бесланской печали» (12+).
Олег Лоськов. прапорщик спецназа, уроженец Воловского района. погибший при штурме школы
Память о захвате заложников террористами в школе №1 города Беслана (Северная Осетия). В результате погибли 334 человека, из них 186 детей, 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ.
Минута молчания
В 13:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54) начнётся урок-реквием «Минута молчания: две грани одного сентября» (12+).
Посвящено бесланской трагедии и победе над милитаристской Японией в 1945 году, в которой СССР принимал участие в составе коалиции, в которую входили 59 государств. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР.
Жена - коллега и начальник
27% липчан хотели бы работать в одной компании со своей «второй половинкой», выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.
Выходит прямо служебный роман или совместная жизнь 24/7 без отрыва друг от друга, но многие уверены, что смогут это выдержать долго.
Подчиняться своему другу-начальнику согласны 35% опрошенных, супругу или супруге — 28%, отцу — 25%, матери — 23%.
На пороге повышения
Средняя зарплата россиян достигла почти 115 тысяч рублей в месяц, утверждает Росстат, которому невозможно не верить. Это по итогам июня, а в целом к концу года средний заработок в стране может вырасти уже до 120 тысяч рублей в месяц, прогнозируют в Финансовом университете при Правительстве РФ.
Если тратить с умом, то прожить на такую зарплату можно
Ранее мы писали о наличие в Липецкой области около 18 тысяч вакансий, по данным сервиса «Работа в России». Средняя предлагаемая зарплата 56 931 рубль.
А вам давно увеличивали зарплату? Напишите в комментариях.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новинки, с наиболее интересными мы вас знакомим.
Майя — успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что её маленький сын похищен. Чтобы спасти ребёнка, Майе придётся выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение. Каждая секунда на счету. Гонка со временем начинается.
«Сыграть в ящик». США, 2026. Боевик, криминал. Режиссёр Мартин Кэмпбелл (18+).
В ролях: Самюэль Л. Джексон, Ева Грин, Оэун Мэкен
«Вышка 2». США, 2026. Приключения, боевик. Режиссёры Майкл и Питер Спириг (18+).
Потрясённая смертью своей сестры, Джакс сближается с её бесстрашной подругой. Чтобы исцелиться, они решаются пройти по печально известной подвесной доске на горе Кван в Таиланде. Но внезапный камнепад оставляет их в ловушке на шаткой доске на высоте 3000 футов.
В ролях: Арсема Томас, Харриэт Слейтер, Том Бриттни.
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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