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сегодня, 07:12

Комбайнер за два дня украл ячмень с 14 гектаров поля

Кража урожая с поля раскрыта.

В Краснинском округе полицейские раскрыли кражу ячменя с поля. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия заявил о преступлении ещё 14 августа. Подозревают 38-летнего местного жителя.

«По данным следствия, в течение двух дней, используя личный комбайн, подозреваемый обмолотил около 14 гектаров ячменя. Ущерб превысил 176 тысяч рублей. Похищенное мужчина планировал обратить в личную пользу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Комбайнер — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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