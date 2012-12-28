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Происшествия
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сегодня, 07:12
Комбайнер за два дня украл ячмень с 14 гектаров поля
Кража урожая с поля раскрыта.
«По данным следствия, в течение двух дней, используя личный комбайн, подозреваемый обмолотил около 14 гектаров ячменя. Ущерб превысил 176 тысяч рублей. Похищенное мужчина планировал обратить в личную пользу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Комбайнер — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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