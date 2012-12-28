Комбайнер за два дня украл ячмень с 14 гектаров поля

Кража урожая с поля раскрыта.

В Краснинском округе полицейские раскрыли кражу ячменя с поля. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия заявил о преступлении ещё 14 августа. Подозревают 38-летнего местного жителя.«По данным следствия, в течение двух дней, используя личный комбайн, подозреваемый обмолотил около 14 гектаров ячменя. Ущерб превысил 176 тысяч рублей. Похищенное мужчина планировал обратить в личную пользу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Комбайнер — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.