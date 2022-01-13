Липецкая вечЁрка: афера с интим-услугами, заминированные школы и три погибших в пожаре

Сегодня, 13 января, в утреннем пожаре задохнулись в дыму три человека, в Липецке «заминировали» 20 школ, а 19-летнего студента заставили оплатить страховку проститутки по вызову, но оставили и без интима, и без 430 тысяч рублей.





Вчера в Липецке киберхулиганы «заложили взрывчатку» в мэрию и областной суд, а сегодня утром. В письме, отправленном с почтового ящика «smert.idet» говорилось, что «банда отморозков» заложила тротил более чем в 20 школах. Как только о таком письме стало известно силовикам,. Подобные происшествия, кстати, произошли в Екатеринбурге, Пензе, Красноярске, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах.Такого рода хулиганство – не редкость для нашего города и для России. Кто-то регулярно «минирует» ТРЦ, госучреждения, школы, вузы. О пойманных злоумышленниках нам почему-то не сообщают.– Неужели прям нельзя поймать этих дураков? – задалась резонным вопросом читатель GOROD48 Анна.– Поймать можно, но кому оно нужно? Сейчас только политнеугодных садят, – ответил ей некто nfz.- сообщил сегодня утром GOROD48. Позже пожарные нашли в горевшей на улице Зареченской квартире. Как, в дыму задохнулись 60-летняя хозяйка квартиры и двое её гостей: 58 и 60-летние мужчины. С отравлением продуктами горения госпитализирован находившийся в этой же квартире 60-летний мужчина. Еще одна жертва огня попала в больницу.. По одной из версий, собравшиеся в квартире поминали погибшую три дня назад сестру хозяйки жилья.Главной экономической новостью дня стало сообщение о том, что. К счастью, не на бензин и не на газ для автотранспорта. Подорожал авиационный керосин – с 33,8 тысяч рублей за тонну до 56,1 тысячи.– Вот вам и инфляции 8%! – присвистнул один из наших читателей.Сразу несколько криминальных новостей сегодня вызвали интерес наших читателей.Убийство –. Жительнице Усманского района грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Можем побиться об заклад – в ИК общего режима женщина заедет по приговору суда лет на 6-7, не более.Кража –, таким образом он обманул интернет-магазин.Мошенничество –. От 19-летнего студента-заказчика аферист-исполнитель потребовал застраховать проститутку, пообещав вернуть сбор после того, как та в сохранности вернется с вызова. Парень поверил и перевел мошеннику 200 000 собственных средств и 230 000 заемных рублей. Но девушка по вызову, конечно, не приехала.– Он что, ансамбль Золотое кольцо со стриптизом заказал? – удивился один из читателей этой новости.