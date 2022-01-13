Происшествия

сегодня, 09:18

Два трупа найдены на чердаке горящего дома

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#пожар
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Огонь вспыхнул на улице Зареченской утром 13 января.

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Утром 13 января, около 07:45 в доме на семь квартир на улице Зареченской в Липецке возник пожар.  Как стало известно GOROD48, горел чердак. Во время разведки пожарные обнаружили на нем два трупа.

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- Из дома эвакуированы 15 человек. В результате пожара погибли два человека и один человек пострадал. Площадь возгорания составила 240 кв. м. В 09:04 открытое горение полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области.
2 2456
#пожар
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Комментарии (2)

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Будулай

12 минут назад
ай на-не !
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Из дома эвакуированы 15 человек

43 минуты назад
это не дом.а аул уже
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