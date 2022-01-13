Два трупа найдены на чердаке горящего дома

Огонь вспыхнул на улице Зареченской утром 13 января.



Утром 13 января, около 07:45 в доме на семь квартир на улице Зареченской в Липецке возник пожар. Как стало известно GOROD48, горел чердак. Во время разведки пожарные обнаружили на нем два трупа.- Из дома эвакуированы 15 человек. В результате пожара погибли два человека и один человек пострадал. Площадь возгорания составила 240 кв. м. В 09:04 открытое горение полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области.