Происшествия
сегодня, 09:18
Два трупа найдены на чердаке горящего дома
Огонь вспыхнул на улице Зареченской утром 13 января.
Загрузка плеера
Утром 13 января, около 07:45 в доме на семь квартир на улице Зареченской в Липецке возник пожар. Как стало известно GOROD48, горел чердак. Во время разведки пожарные обнаружили на нем два трупа.
- Из дома эвакуированы 15 человек. В результате пожара погибли два человека и один человек пострадал. Площадь возгорания составила 240 кв. м. В 09:04 открытое горение полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области.
- Из дома эвакуированы 15 человек. В результате пожара погибли два человека и один человек пострадал. Площадь возгорания составила 240 кв. м. В 09:04 открытое горение полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Липецкой области.
Будулай
Из дома эвакуированы 15 человек