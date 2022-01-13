Происшествия

38 минут назад

В горевшем на улице Зареченской доме найден еще один труп

1 643
#пожар
1

Жильцы дома рассказывают о частых пьянках в одной из квартир.

Загрузка плеера
В доме на улице Зерченской в Липецке, где сегодня утром произошел пожар, найден труп женщины. Ранее на чердаке дома пожарные нашли тела двух мужчин.

По словам жильцов дома, погибшие им не известны. Они могли быть гостями одной из квартиры, в которой часто собирались пьяные компании. 

Пожар на чердаке 7-квартиного дома по улице Зареченской вспыхнул сегодня в 07:45. Его площадь составила 240 кв.м. На время тушения огня пожарные вывели из дома 15 человек. При разведке горящего чердака пожарные нашли трупы двух мужчин, еще один человек получил ожоги. К девяти утра открытое горение было ликвидировано. Возможно, причиной пожара стал самодельный обогреватель - в квартире, на которую жалуются жильцы дома, давно отключили газ.







1 643
#пожар
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Очевидец

7 минут назад
Мде..... Это явно не московия и уж тем более не Европа.
ответить

Еще в рубрике

#телефонный терроризм
В Липецке эвакуируют школы

13 минут назад

Происшествия
На трассе «Дон» задержали злостного неплательщика штрафов ГИБДД
#ГИБДД #штраф
На трассе «Дон» задержали злостного неплательщика штрафов ГИБДД

25 минут назад

Происшествия
На улице Космонавтов столкнулись автобус и «Лада Калина»
#ДТП
3
На улице Космонавтов столкнулись автобус и «Лада Калина»

38 минут назад

Происшествия
Житель Воронежа выпрыгнул в Липецке из окна с одеждой на полмиллиона рублей
#кража
1
Житель Воронежа выпрыгнул в Липецке из окна с одеждой на полмиллиона рублей

сегодня, 09:29

Происшествия
«Митсубиси» съехал в кювет и перевернулся
#авария #ДТП
1
«Митсубиси» съехал в кювет и перевернулся

сегодня, 09:24

Происшествия
Два трупа найдены на чердаке горящего дома
#пожар
2
Два трупа найдены на чердаке горящего дома

сегодня, 09:18

Происшествия