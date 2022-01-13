Происшествия
38 минут назад
В горевшем на улице Зареченской доме найден еще один труп
Жильцы дома рассказывают о частых пьянках в одной из квартир.
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В доме на улице Зерченской в Липецке, где сегодня утром произошел пожар, найден труп женщины. Ранее на чердаке дома пожарные нашли тела двух мужчин.
По словам жильцов дома, погибшие им не известны. Они могли быть гостями одной из квартиры, в которой часто собирались пьяные компании.
Пожар на чердаке 7-квартиного дома по улице Зареченской вспыхнул сегодня в 07:45. Его площадь составила 240 кв.м. На время тушения огня пожарные вывели из дома 15 человек. При разведке горящего чердака пожарные нашли трупы двух мужчин, еще один человек получил ожоги. К девяти утра открытое горение было ликвидировано. Возможно, причиной пожара стал самодельный обогреватель - в квартире, на которую жалуются жильцы дома, давно отключили газ.
По словам жильцов дома, погибшие им не известны. Они могли быть гостями одной из квартиры, в которой часто собирались пьяные компании.
Пожар на чердаке 7-квартиного дома по улице Зареченской вспыхнул сегодня в 07:45. Его площадь составила 240 кв.м. На время тушения огня пожарные вывели из дома 15 человек. При разведке горящего чердака пожарные нашли трупы двух мужчин, еще один человек получил ожоги. К девяти утра открытое горение было ликвидировано. Возможно, причиной пожара стал самодельный обогреватель - в квартире, на которую жалуются жильцы дома, давно отключили газ.
Очевидец