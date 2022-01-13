Происшествия

46 минут назад

По факту гибели трех человек в пожаре возбуждено уголовное дело

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#пожар
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По факту гибели трех человек в пожаре возбуждено уголовное дело

Установлены личности погибших.

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, утром 13 января во время пожаре в одной из квартир дома на улице Зареченской в Липецке погибли 60-летняя хозяйка квартиры и двое её гостей  - мужчины 58 и 60 лет. По предварительным данным, все трое погибли от отравления продуктами горения. С отравлением дымом госпитализирован находившийся в этой же квартире 60-летний мужчина, ему оказывается медицинская помощь.

- Очаг возгорания найден в комнате, где находилось спальное место. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты и неисправности электропроводки, х- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших гибели липчан. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая с целью установления причины возгорания.

527
#пожар
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