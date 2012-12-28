Липчане перестали много тратить на общепит

Расходы на заведения общественного питания почти не росли в регионе с начала года.





27,5 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-июле — по сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос (в сопоставимых ценах) на 4%, сообщает Липецкстат.На непродовольственные товары липчане потратили 14,4 миллиарда рублей, на 6,6% больше, чем год назад: это 52,3% от всего розничного товарооборота. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия расходы оказались ниже — 13,1 миллиарда рублей, их рост по сравнению с прошлогодним также оказался не таким заметным (+1,2%). Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе — июле 2026 года вырос незначительно, всего на 0,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года и составил 11,5 миллиарда рублей.