Треть платных услуг пришлись на траты за ЖКУ

76,6 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-июле. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты выросли на 4%, сообщает Липецкстат.

Самая большая доля трат пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства — 30% от общего объема. На бытовые услуги липчане потратили 14% всех расходов, на транспортные — 13%, телекоммуникационные и медицинские — по 12%.В целом на бытовые услуги жители региона израсходовали за семь месяцев 10,85 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-июлем 2025 года на 0,9%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.