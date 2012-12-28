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сегодня, 12:24
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Треть платных услуг пришлись на траты за ЖКУ

76,6 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению Липецкой области в январе-июле. По сравнению с тем же периодом прошлого года траты выросли на 4%, сообщает Липецкстат. 

Самая большая доля трат пришлась на услуги жилищно-коммунального хозяйства — 30% от общего объема. На бытовые услуги липчане потратили 14% всех расходов, на транспортные — 13%, телекоммуникационные и медицинские — по 12%.

В целом на бытовые услуги жители региона израсходовали за семь месяцев 10,85 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-июлем 2025 года на 0,9%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
траты населения
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Комментарии (12)

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Сначала новые
ннн
4 минуты назад
хоть бы один раз уменьшили.ни разу.
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ллл
7 минут назад
76 миллиардов и это только Липецкая область.А посчитать по стране?
Ответить
Мимокрокодил
12 минут назад
есть , есть еще куда расти! для созидания и развития ессно
Ответить
Тат
32 минуты назад
Цены за ЖКХ, растут, а качество услуг нет. Некоторые Ук вообще обнагленили, на жалобы жильцов не реагируют и не чего не делают. Когда будет жёсткий контроль Ук?
Ответить
Какой
6 минут назад
а писали регистрируйтесь в мах и все будут вам делать.
Ответить
Департамент
сегодня, 13:24
Всего лишь 30 процентов?! Есть хорошие резервы для дальнейшего повышения!
Ответить
ллл
5 минут назад
разве 30% это мало.Норма 22% и почему не соблюдают?
Ответить
Магомед
сегодня, 13:15
Маловато будет!
Ответить
Липчанка
сегодня, 12:58
Депутатов эти вопросы никак не волнуют. Все же для блага людей.
Ответить
Савелий
сегодня, 12:46
Интересно будет в ноябре сравнить цифры. После выборов.
Ответить
Р
сегодня, 12:43
Жизнь все лучше. С октября еще жкх на 15 процентов рост.
Ответить
Попрошайка
сегодня, 12:42
И не сократишь же ЖКХ....., так то хоть не лебеду можно перейти, а тут.....
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