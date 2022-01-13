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Житель Воронежа выпрыгнул в Липецке из окна с одеждой на полмиллиона рублей
Липецкие полицейские раскрыли кражу у интернет-магазина - задержан 49-летний житель Воронежа. В октябре прошлого года он похитил одежду стоимостью 514 000 рублей.
- В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже - 49-летний житель Воронежа. Задержанный рассказал, что целенаправленно приехал в Липецк для совершения преступления. Он специально снял квартиру на первом этаже. Через интернет-сайт заказал одежду, когда курьер привез заказ, сославшись на необходимость примерки, закрыл входную дверь. А сам через окно выпрыгнул на улицу, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Как выяснили полицейские воронежец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.
Очевидец