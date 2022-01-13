Происшествия

47 минут назад

«Они всегда могли найти повод» - погорельцы рассказали о причинах пожара на улице Зареченской

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#МЧС #пожар
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В пожаре на улице Зареченской в Липецке погибли три человека — двое мужчин и женщина. Трагедия разыгралась утром 13 января.

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Первоначально было известно о двух погибших мужчинах и одном пострадавшем. При разборе завалов в горевшей квартире пожарные нашли еще труп женщины.

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По словам жильцов 7-квартирного дома , пожар был неминуем, так как в злосчастной квартире постоянно собирались асоциальные личности. По одной из версий, собравшиеся поминали погибшую три дня назад сестру погибшей. По другой — чтобы выпить повод им был не нужен.

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- К ним ходили пьющие люди. Мы обращались в МЧС, в МВД — документы есть. Но говорили, что семья нормальная. Но у них даже газ был отключен. Потом у нас просто руки опустились. А сегодня произошел пожар. Говорят, от электрической плитки, - рассказала жительница дома Валентина.

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Сейчас жильцы дома ждут, когда опасность будет ликвидирована полностью. Некоторые уже возвращаются в свои квартиры и пытаются привести их в порядок.

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По уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, в пожаре пострадали четыре человека.

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#МЧС #пожар
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