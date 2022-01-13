Происшествия

13 минут назад

В Липецке эвакуируют школы

2 457
#телефонный терроризм
В Липецке эвакуируют школы

Уроки остановлены из-за сообщений о минировании.

Сразу в нескольких школах Липецка детей вывели из зданий из-за сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. По данным GOROD48, такая информация поступила в школы №№ 26, 40, 68, 72, гимназию №19, лицей №44.

Подобные сообщения получили школы нескольких городов России. 12 января были эвакуированы школы в Екатеринбурге и Пензе, сегодня из-за звонков с сообщениями о минировании занятия приостановлены в школах Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.
2 457
#телефонный терроризм

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