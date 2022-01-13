Общество

48 минут назад

Цена на топливо в Липецке выросла за год на 66%

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#керосин #топливо
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Цена на топливо в Липецке выросла за год на 66%

Тонна авиационного керосина подорожала до 56 154 рублей.

Росавиация представила данные о стоимости тонны авиационного керосина в аэропортах России на конец 2021 года. В Липецке цена заправки самолета за год выросла на 66%. Так, в январе 2021 года тонна авиационного керосина в Липецке стоила 33 837 рублей. В декабре 2021 года стоимость аналогичного предложения — уже 56 154. Стоит заметить, что рост стоимости авиатоплива в Липецке согласуется с общей картиной по России. В среднем в стране цена керосина выросла на 34,76%, с 46 669 рублей до 62 890 рублей.

За последний месяц 2021 года керосин в Липецке подорожал на 2,3%. Увеличение стоимости произошло и в других авиаузлах Центрального Черноземья: Белгород плюс 6,9%, Воронеж +1,7%, Курск +3,1%, Тамбов +1,6%. Но по стоимости топлива заправка самолета в Липецке остается самой дешевой среди соседних регионов.

Напомним, конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.
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#керосин #топливо
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Комментарии (2)

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Не понятно-с…

5 минут назад
Ну, что вы……))) нам говорят, что инфляция меньше 8,6% )))))))))))))) !!!
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Мизантроп

30 минут назад
Не понимаю, живем в стране нефти, газа, а такой рост цен! Мы что заграницу продаем сырую а они нам бензин обратно? Позор!
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