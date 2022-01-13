Цена на топливо в Липецке выросла за год на 66%

Тонна авиационного керосина подорожала до 56 154 рублей.

Росавиация представила данные о стоимости тонны авиационного керосина в аэропортах России на конец 2021 года. В Липецке цена заправки самолета за год выросла на 66%. Так, в январе 2021 года тонна авиационного керосина в Липецке стоила 33 837 рублей. В декабре 2021 года стоимость аналогичного предложения — уже 56 154. Стоит заметить, что рост стоимости авиатоплива в Липецке согласуется с общей картиной по России. В среднем в стране цена керосина выросла на 34,76%, с 46 669 рублей до 62 890 рублей.



За последний месяц 2021 года керосин в Липецке подорожал на 2,3%. Увеличение стоимости произошло и в других авиаузлах Центрального Черноземья: Белгород плюс 6,9%, Воронеж +1,7%, Курск +3,1%, Тамбов +1,6%. Но по стоимости топлива заправка самолета в Липецке остается самой дешевой среди соседних регионов.



Напомним, конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.