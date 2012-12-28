131 педагог, 38 языков: в Липецке выбирают лучшего учителя родного языка и родной литературы страны

Вот уже третий день 131 педагог из 87 регионов России — 85 учителей и 46 воспитателей — дают в липецких школах и детсадах открытые уроки. Благодаря победе в 2025 году учителя липецкой школы № 51 Юлии Ситниковой наш регион принимает заключительный этап V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Сама Юлия Ситникова теперь в жюри и оценивает мастерство коллег.

Конкурсные испытания начались ещё 7 сентября. А вечером 8 сентября в концертном зале «Казаки России» прошла торжественная церемония открытия конкурса. На неё делегации пришли в своих традиционных национальных костюмах.«Когда смотришь на вас — представляешь огромную страну, все те уголки, откуда вы приехали. И как представитель администрации президента я не могу не сказать, что глава государства уделяет большое внимание учителям и развитию и поддержке этнокультурного образования и многоязычия в нашей стране. В прошлом году утверждены основы государственной языковой политики, новая стратегия государственной национальной политики. Во всех этих документах стратегического планирования огромная роль уделяется сохранению родных языков, и эта важная и ответственная миссия, как всегда, на плечах учителей», — отметила председатель жюри — начальник департамента национальной политики управления президента Российской Федерации по внутренней политике Татьяна Вагина, рассматривая наряды конкурсантов.Саглар Фазылова приехала на конкурс из Калмыкии. Саглар — воспитатель этнокультурной группы национального детского сада города Элисты. Малышей она учит калмыцкому языку с применением технологии укрупнения дидактических единиц, разработанной академиком РАО, заслуженным деятелем науки России и Калмыкии Пюрвя Эрдниевым. К конкурсу готовился весь детский сад — заведующая тоже приехала в Липецк.«Есть язык — есть нация. Поэтому мы и возрождаем калмыцкий и учим ему детей с малых лет», — говорят члены калмыцкой делегации. На открытие конкурса все они пришли в шапках халмаг и кафтанах цегдег.Из чукотского села Лорино приехала учитель родного языка Инна Отто. Её сопровождает заведующая центром этнокультурного образования Чукотского института развития образования и повышения квалификации.«Лорино — село на краю Земли, самая восточная точка России: недалеко граница с Аляской. На уроке тоже будем рассказывать об особенностях нашего региона», — немного приоткрыли секрет педагоги.Директор Республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности Баир Балданов приехал в Липецк из Бурятии — в прошлом году финал конкурса проходил как раз в этой республике. Поскольку год назад Баир сам занимался организацией такого же конкурса, он высоко оценил уровень подготовки в Липецке. А ещё в нашем городе его впечатлили очень высокие тополя — в Бурятии таких нет.Баир Балданов теперь работает в жюри: по первой специальности он как раз учитель родного — бурятского — языка. Но тоже приехал в традиционном бурятском общемонгольском костюме. В Бурятии у каждого рода — свой костюм. И каждая деталь в нём что-то да означает.Высокий уровень организации конкурса отметила и руководитель Федерального института родных языков Эсет Бокова — со сцены она поблагодарила за это губернатора Игоря Артамонова и министра образования Липецкой области Дмитрия Демихова.«Что может быть важнее вашей профессии? Вы главные люди на земле! Как вы обучите — так и будет жить регион и страна. Вот пример: Юлия Ситникова победила в конкурсе — и вы здесь. И большое спасибо Министерству просвещения за идею приезжать в тот регион, откуда победитель! Второе открытие для меня: много разных фестивалей и конкурсов, но чтобы столько поддерживающих министерств и ведомств — такого ещё не было. Даже МИД этот конкурс поддерживает! Я потрясён уровнем поддержки преподавания родного языка и родной литературы», — обратился со сцены к учителям губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила: «Открытие конкурса совпало с праздником, который впервые отмечается в нашей стране, — Днём языков народов Российской Федерации. Учреждая его, президент России Владимир Путин особо подчеркнул необходимость сбережения и дальнейшего развития языков народов России. Этот праздник становится частью системной поддержки языков народов со стороны государства и защиты общего языкового пространства, в основе которого — русский язык».С 2022 года конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходил в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — Алания, в Татарстане и в Бурятии. За все годы проведения в нём участвовали 405 педагогов. Участники конкурса представляют современные практики преподавания родных языков и литератур и развития родной речи у детей дошкольного возраста.9 сентября учителя продолжили проводить вводные уроки родного языка и родной литературы для детей, не владеющих этим языком.Айна Бадиева из Ингушетии в липецкой школе № 58 ещё на перемене поинтересовалась: был ли кто из ребят в Ингушетии? Оказывается, этим летом в горном оздоровительном лагере «Эрзи» как раз побывала делегация из Липецкой области.На своём уроке Айна Бадиева рассказала о творчестве народного поэта Ингушетии Джемалдина Яндиева. Его произведения — классика ингушской литературы, его стихи завораживают. А ещё она говорила с ребятами о Родине, о любви и о природе горного края — а Ингушетию с её вековыми башенными комплексами часто называют музеем под открытым небом. Всё это описывает и Джемалдин Яндиев в своих произведениях.— Хотелось бы, чтобы в школах уделялось больше внимания родному языку. Потому что без осознания своей идентичности очень сложно построить будущее и быть полноценным членом общества, — сказала Айна Бадиева.Роза Морозова из города Чебоксары — столицы Чувашии, что в 850 километрах или 12 часах езды на машине от Липецка, — также провела небольшую экскурсию по своему региону. А ещё она рассказала четвероклассникам о труде Геннадия Волкова — чувашского учёного, основателя этнопедагогики как научной дисциплины. В своих исследованиях он обращался к понятию «семь благословений» (çичĕ пил) в чувашской культуре. Все эти благословения ребята изучали в игровой форме — проплывая по сказочным островам, а в конце урока-путешествия их ждал сундук с сокровищами — сувенирами из Чувашии.Липецкие школьники освоили четыре чувашских звука. Узнали, что в чувашском языке подражательные слова — это целая часть речи, а ещё в этом языке нет приставок, окончаний и суффиксов. И таких интересных открытий у ребят было много: например, если у русских символ мудрости — сова, то чувашский — ёж. А ещё липецкие школьники послушали чувашскую сказку, поиграли в игру по сбору гороха и даже немного потанцевали с ровесниками из Чебоксар — те записали для них движения из национальных танцев. В конце урока дети пришли к выводу: несмотря на то, что в России более 180 различных народов и у каждого свои культура, язык и традиции, человеческие ценности у всех одинаковые.— Очень понравилось изучать новые чувашские слова! Например, фраза «Ырă пул» на чувашском языке означает «Быть добрым». Вообще, урок был очень необычным и не похожим на обычный — в интересной игровой форме, — поделилась впечатлениями от конкурса ученица 4 «Г» класса Дарья Ласковец.Имена победителей и призёров конкурса назовут 11 сентября на торжественной церемонии закрытия.