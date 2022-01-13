Происшествия

44 минуты назад

Назвал старой, заговорил о детях и пригрозил уйти: 49-летняя женщина зарезала 38-летнего любовника

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#убийство
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Назвал старой, заговорил о детях и пригрозил уйти: 49-летняя женщина зарезала 38-летнего любовника

Жительницу Усманского района подозревают в убийстве молодого сожителя и будут судить.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение и передал в суд уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» в отношении 49-летней ранее не судимой женщины.

По версии следствия, 13 сентября минувшего года в период с 15:00 до 17:40 в деревне Терновка Усманского района 49-летняя женщина поссорилась со своим 38-летним сожителем. В ходе конфликта женщина нанесла любовнику один дар кухонным ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным — мужчина практически сразу скончался. При этом в крови у него была обнаружена концентрация этилового спирта в 4,5%, которая соответствует тяжелой алкогольной интоксикации.

О случившемся на номер «112» сообщил соседка, которая сообщила: «Соседка прирезала своего мужа, бегает и орет на всю». Имён соседей женщина не знала. Зато добавила, что они алкоголики. Оператор вызвала скорую и полицию.

Подозреваемая пояснила следователям, что они с сожителем часто ругались по бытовым вопросам, иногда тот поднимал на неё руку, бил её, ревновал, когда та уходила к подругам. Женщина часто жаловалась на любовника в полицию и его даже забирали из-за такого поведения. А вот он на нее никогда в полицию не жаловался.

В день убийства сожители вместе выпивали, но мужчина женщину не бил. Соображать на двоих начали с утра с пива, потом выпили поллитра самогона.

По словам подозреваемой в убийстве, в какой-то момент мужчина в спальне начал ей говорить, что женщина уже старая и он от неё уйдет, в том числе потому, что хочет детей. Ранее они никогда не говорил ей такие вещи о возрасте.

Что было дальше после обидных слов, женщина вообще не помнит — помнит только, что сожитель упал на пол и было много крови. Несмотря на полный провал в памяти, который не позволяет самой женщине восстановить одежду, орудие преступления и другие обстоятельства случившегося, жительница Усманского района вину признала и говорит, что убивать сожителя не хотела.

По словам очевидцев, после случившегося, женщина выбежала на улицу в одних трусах и футболке, стучала в окна соседям, кричала, просила вызвать скорую — у неё была истерика.

Теперь 49-летней женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
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#убийство
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Комментарии (1)

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Не могу

15 минут назад
Молодой любовник. Молодой это когда 20 лет. А это старьё 39 лет)))
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