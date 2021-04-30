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Липецкая вечЁрка: ДТП с перевертышем, новый спорткомплекс и Благодатный огонь
Сегодня, 30 апреля, на пересечении улиц Кривенкова и Белана, после столкновения со «Шкодой», перевернулась «ГАЗель», мэрия обещают летом сдать спорткомплекс в районе Опытной станции, и авиарейса за Благодатным огнем не будет.
А накануне в ДТП попала еще одна «ГАЗель». Вечером на выезде из Сселок она столкнулась с «ВАЗ-2109». Участники аварии ищут свидетелей.
За минувшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека. В Лебедяни на улице Карла Маркса мотоциклист сбил переходившую дорогу женщину, ее госпитализировали.
И еще на автомобильную тему. Не мытьем, так катаньем. Главе Добровского района купят Toyota Camry Executive Safety. Для того, чтобы купить иномарку чиновнику, специально пришлось получить разрешение Минпромторга. Из бюджета Добровского района потратят на машину чуть меньше трех миллионов рублей.
Несколько коллег главы Добровского района Анатолия Попова разными способами уже несколько месяцев пытаются купить иномарки, но их желание ездить с комфортом постоянно пресекает прокуратура.
— Отличная покупка при условии, что в районную больницу купили бы инструменты в операционную, например, на такую же сумму. И обновляли оборудование в больнице с той де периодичностью, как персональные автомобили глав администраций, — написал Олег.
— Глава администрации должен кататься по своему району только на тракторе Беларусь, ибо только на нем он сможет добраться до всех проблемных точек подвластной ему земли. Для антуражу выдать ему выездной ватник и галоши, — предложил МестныйЯ.
— А что, собственно, за острая жизненная нужда? Главы как помешались на этих Камри. Может там спор какой был, типа на слабо купить в обход запретов? Какой-то цирк! — сделала неожиданное предположение Гражданка.
Мэрия обещает сдать летом физкультурно-оздоровительный комплекс, который сейчас доделывают в районе Опытной станции. Для завершения объекта управление строительства разыграло еще один контракт.
А областной прокурор Геннадий Анисимов потребовал от руководителя фирмы «Строймастер» устранить нарушения жилищных прав граждан. Дом №24 по улице Ударников сдали еще в прошлом году, но новоселье до сих пор справить не получается.
Депутат городского Совета и бизнесмен Николай Двугрошев ответил на предложение мэра Липецка Евгении Уваркиной о покупке облезлого забора, чтобы потом его снести. В городе идет мэрская кампания по благоустройству. Другрошев пообещал привести в порядок забор, но сносить его не планирует.
Сегодня стало известно, что спецрейса за Благодатным огнем из Липецка в Москву в этом году не будет. Возможно, огонь из столицы или из соседнего Воронежа привезут на автомобиле.
Липчане уже начали выкладывать в Инстаграм фото крашеных яиц. При этом желающих освятить куличи и пасхи сегодня в храмах было немного. Завтра в главном храме Липецка освящение продлится с 9.00 до 19.00 часов.
Для тех, кто захочет на Пасху съездить на кладбища, пустят временные маршруты. От остановок автобусы будут отходить по мере наполнения салонов.
Липецк, между тем, уже почти украсили к главному светскому празднику — 9 Мая. На площадях планируется установить 550 красных и белых флагов.
И еще одна любопытная новость. Домашних животных в Липецке бесплатно протестируют на COVID-19. Научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора собирается проверять животных на наличие генома возбудителя вируса, пока не соберет необходимый объем информации.
Как-то не справедливо получается, ведь липчанам, которые хотят сделать тест на COVID-19, если нет направления врача, приходится за него платить.
— Болела осенью коронавирусом, тест бесплатно делали только мне, ребенку не делали, сказали только по показаниям. Значит, на людей денег нет, а на животных деньги есть?! — возмутилась Юлия.
— У меня где-то живёт таракан. Найдите его и протестируйте. Задолбал. Нормальные тараканы так не ведут себя, — посмеялся над новостью другой наш комментатор.