Липецкая вечЁрка: ДТП с перевертышем, новый спорткомплекс и Благодатный огонь

Сегодня, 30 апреля, на пересечении улиц Кривенкова и Белана, после столкновения со «Шкодой», перевернулась «ГАЗель», мэрия обещают летом сдать спорткомплекс в районе Опытной станции, и авиарейса за Благодатным огнем не будет.