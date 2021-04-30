В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей

А вот завтра ждут наплыв верующих.

Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, сегодня там начали освящать куличи и пасхи в 10:00 и завершат в 15:30. В пятницу очередей у храмов вообще нет — почему-то многие липчане считают, что традиционные пасхальные яства можно освятить только в субботу, но это не так. Поэтому пока в храме побывали с куличами всего два человека.











такие очереди бывают у липецких храмов в Великую Субботу



