Общество

сегодня, 13:32

В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей

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#Пасха #кулич
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В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей

А вот завтра ждут наплыв верующих.

Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, сегодня там начали освящать куличи и пасхи в 10:00 и завершат в 15:30. В пятницу очередей у храмов вообще нет — почему-то многие липчане считают, что традиционные пасхальные яства можно освятить только в субботу, но это не так. Поэтому пока в храме побывали с куличами всего два человека.

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такие очереди бывают у липецких храмов в Великую Субботу

В субботу освящение куличей и пасх в главном храме Липецка продлится с 9:00 до 19:00. В соборе уточнили, что освящение будет проходить на улице с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер.

- Освящать продукты к пасхальному столу никто не принуждает – это благочестивая традиция, - отмечают в Христорождественском соборе. - Но освящение – это не просто нечто, что ты делаешь для себя. Человек приходит в рам с традиционными пасхальными яствами с благодарностью к Богу и часть принесенных продуктов мы оставляем в храме для ближнего. Вот это и есть важная часть традиции освящения пищи. Так что речь не о магии, а о благодарности Богу и о жертве Богу в лице тех людей, которые не имеют возможности приобрести себе эти продукты в силу различных обстоятельств.

Традиция благотворительности лежит и в освящении яблок и меда к летним церковным праздникам.

Напомним, ранее стало известно о распоряжении митрополита Арсения, что ни один священник не имеет права освятить куличи, пасхальные пряники и т.п. вне храма.

- Наклейка «освящено» не соответствует действительности, - предупредили на сайте первого Липецкого благочиния.
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#Пасха #кулич
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