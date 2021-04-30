Общество
сегодня, 13:32
В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей
А вот завтра ждут наплыв верующих.
Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, сегодня там начали освящать куличи и пасхи в 10:00 и завершат в 15:30. В пятницу очередей у храмов вообще нет — почему-то многие липчане считают, что традиционные пасхальные яства можно освятить только в субботу, но это не так. Поэтому пока в храме побывали с куличами всего два человека.
такие очереди бывают у липецких храмов в Великую Субботу
- Освящать продукты к пасхальному столу никто не принуждает – это благочестивая традиция, - отмечают в Христорождественском соборе. - Но освящение – это не просто нечто, что ты делаешь для себя. Человек приходит в рам с традиционными пасхальными яствами с благодарностью к Богу и часть принесенных продуктов мы оставляем в храме для ближнего. Вот это и есть важная часть традиции освящения пищи. Так что речь не о магии, а о благодарности Богу и о жертве Богу в лице тех людей, которые не имеют возможности приобрести себе эти продукты в силу различных обстоятельств.
Традиция благотворительности лежит и в освящении яблок и меда к летним церковным праздникам.
Напомним, ранее стало известно о распоряжении митрополита Арсения, что ни один священник не имеет права освятить куличи, пасхальные пряники и т.п. вне храма.
- Наклейка «освящено» не соответствует действительности, - предупредили на сайте первого Липецкого благочиния.