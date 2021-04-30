«ГАЗель» перевернулась после столкновения со «Шкодой» на улице Кривенкова

Утром 30 апреля в Липецке на перекрестке улиц Кривенкова и Белана в Липецке столкнулись «ГАЗель» и «Шкода».



По словам водителя «ГАЗели», он двигался по улице Кривенкова со стороны Сырского рудника. В этот момент с улицы Белана выехал кроссовер «Шкода».- Попытался уйти от столкновения, начал тормозить, но было уже поздно, - рассказал водитель.После удара обе машины выехали во встречный поток. На место ДТП подъехала бригада службы медицины катастрофы — водитель «ГАЗели» жалуется на боль в грудной клетке и ноге.