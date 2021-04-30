Происшествия

12 минут назад

«ГАЗель» перевернулась после столкновения со «Шкодой» на улице Кривенкова

219
#ДТП
«ГАЗель» перевернулась после столкновения со «Шкодой» на улице Кривенкова

Утром 30 апреля в Липецке на перекрестке улиц Кривенкова и Белана в Липецке столкнулись «ГАЗель» и «Шкода».

По словам водителя «ГАЗели», он двигался по улице Кривенкова со стороны Сырского рудника. В этот момент с улицы Белана выехал кроссовер «Шкода».

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- Попытался уйти от столкновения, начал тормозить, но было уже поздно, - рассказал водитель.

После удара обе машины выехали во встречный поток. На место ДТП подъехала бригада службы медицины катастрофы — водитель «ГАЗели» жалуется на боль в грудной клетке и ноге.

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#ДТП

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