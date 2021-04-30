Общество
50 минут назад
Благодатный огонь могут доставить в Липецк на машине из Москвы или Воронежа
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Но окончательно, привезут ли огонь в Липецк на Пасху или нет, пока не известно.
1 мая Фонд Андрея Первозванного планирует доставить в Москву Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По рекомендации Роспотребнадзора, в этом году массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.
Как сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного, на Пасху и в ближайшие после Пасхи дни Благодатный огонь будет доставлен во многие областные центры России. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.
Среди городов, обозначенных на сайте фонда, в которые уже точно будет доставлен Благодатный огонь, Липецкане оказалось. Из наших ближайших соседей огонь ждут в Воронеже и Белгороде.
Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, несмотря на то, что спецрейса за огнём в этом году не будет, Благодатный огонь в Липецк могут доставить верующие на машине из Воронежа или Москвы.
- Пока утверждать это однозначно нельзя, но такой вариант рассматривается, - уточнили в храме.
Как сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного, на Пасху и в ближайшие после Пасхи дни Благодатный огонь будет доставлен во многие областные центры России. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.
Среди городов, обозначенных на сайте фонда, в которые уже точно будет доставлен Благодатный огонь, Липецкане оказалось. Из наших ближайших соседей огонь ждут в Воронеже и Белгороде.
Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, несмотря на то, что спецрейса за огнём в этом году не будет, Благодатный огонь в Липецк могут доставить верующие на машине из Воронежа или Москвы.
- Пока утверждать это однозначно нельзя, но такой вариант рассматривается, - уточнили в храме.
5 405
Слон
Варавва
Максим
к вечеру ?
Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка