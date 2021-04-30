Благодатный огонь могут доставить в Липецк на машине из Москвы или Воронежа

Но окончательно, привезут ли огонь в Липецк на Пасху или нет, пока не известно.

1 мая Фонд Андрея Первозванного планирует доставить в Москву Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По рекомендации Роспотребнадзора, в этом году массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.



Как сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного, на Пасху и в ближайшие после Пасхи дни Благодатный огонь будет доставлен во многие областные центры России. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.



Среди городов, обозначенных на сайте фонда, в которые уже точно будет доставлен Благодатный огонь, Липецкане оказалось. Из наших ближайших соседей огонь ждут в Воронеже и Белгороде.



Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, несмотря на то, что спецрейса за огнём в этом году не будет, Благодатный огонь в Липецк могут доставить верующие на машине из Воронежа или Москвы.



- Пока утверждать это однозначно нельзя, но такой вариант рассматривается, - уточнили в храме.

