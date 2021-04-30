Общество

50 минут назад

Благодатный огонь могут доставить в Липецк на машине из Москвы или Воронежа

5 405
#Пасха #Благодатный огонь
1
Благодатный огонь могут доставить в Липецк на машине из Москвы или Воронежа

Но окончательно, привезут ли огонь в Липецк на Пасху или нет, пока не известно.

1 мая Фонд Андрея Первозванного планирует доставить в Москву Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По рекомендации Роспотребнадзора, в этом году массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится.

Как сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного, на Пасху и в ближайшие после Пасхи дни Благодатный огонь будет доставлен во многие областные центры России. Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.

Среди городов, обозначенных на сайте фонда, в которые уже точно будет доставлен Благодатный огонь, Липецкане оказалось. Из наших ближайших соседей огонь ждут в Воронеже и Белгороде.

Как рассказали GOROD48 в Христорождественском соборе, несмотря на то, что спецрейса за огнём в этом году не будет, Благодатный огонь в Липецк могут доставить верующие на машине из Воронежа или Москвы.

- Пока утверждать это однозначно нельзя, но такой вариант рассматривается, - уточнили в храме.
5 405
#Пасха #Благодатный огонь
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Слон

22 минуты назад
А че так, без пафоса
ответить

Варавва

24 минуты назад
к вечеру ?, вы не понимаете, это другое)
ответить

Максим

26 минут назад
Пока живут на свете дураки - обманом жить нам стало быть с руки
ответить

к вечеру ?

31 минуту назад
до Воронежа самолетом часа 4,5 ... машиной 2 ... спички кончились ? ..
ответить

Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

40 минут назад
а как же я и мой ляпший друг Трафименкав ?
ответить

Еще в рубрике

Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов
#спорткомплекс
8
Физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Опытной станции почти готов

34 минуты назад

Общество
В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей
#Пасха #кулич
В Христорождественском соборе Липецка сегодня освящают куличи без очередей

сегодня, 13:32

Общество
Глава администрации покупает иномарку за 3 млн рублей с разрешения Минпромторга
#тендер #иномарка
36
Глава администрации покупает иномарку за 3 млн рублей с разрешения Минпромторга

сегодня, 12:18

Общество
В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты
#пасха #транспорт
9
В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты

сегодня, 11:49

Общество
Энергетиков наказали из-за жалобы липчанина
#штраф
1
Энергетиков наказали из-за жалобы липчанина

сегодня, 11:20

Общество
Долги «СУ-5» продают за 1% номинала
#долгострой #дольщики #банкротство
3
Долги «СУ-5» продают за 1% номинала

сегодня, 11:01

Общество