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В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты

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#пасха #транспорт
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В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты

Автобусы со специальными указателями будут курсировать по трём временным маршрутам. От остановок автобусы отправятся по мере наполнения салонов.

До Косыревского кладбища липчане смогут доехать от остановки «19 микрорайон», первый рейс отправится в 06:30, до кладбищ в районах Новоселкино и Желтые Пески автобусы поедут от остановочного пункта «Автостанция Сокол» с 08.00. До кладбища в Казинке автобусы поедут от остановочного пункта «Поселок Дачный», первый рейс отправится в 08:00.

- Доставка пассажиров в обоих продлится до 14:00, при этом обслуживание сезонных садоводческих маршрутов №№ 14, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77 приостановят, поскольку автобусы перераспределят на временные маршруты. После 14.00 работа садоводческих маршрутов возобновится согласно расписанию, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.

Оплата проезда будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами: наличными –26 рублей, при оплате транспортной или банковской картой – 21 рубль, 18 рублей – при оплате с помощью карты VISA.


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#пасха #транспорт
2

Комментарии (5)

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Билли Кид

20 минут назад
Всех православных коммунистов поздравляю с наступающим праздником Пасхи
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Артем

42 минуты назад
Судя по постоянным публикациям у Липецкпассажиртранс вечный дефицит подвижного состава а все по тому что не смотря на довольно заметное обновление в последние годы не маленькое количество старых желтых лиазов было списано так что городу нужно более активно обновлять подвижной состав Липецкпассажиртранс и выводить автобусы на более рентабельные направления например увеличить выпуск автобусов 24 городского маршрута.
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777

46 минут назад
Автобус №36 нужно продлить до Косыревского Кладбища зачем жителям Сырского ехать на 24 маршруте до 19-ого что бы пересесть в 13-тый когда 36-ой в плотную примыкает к кладбищу чуть чуть продлить буквально 1 остановка.
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47 минут назад
На Пасху на погост не ходят!
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Налогоплательщик

51 минуту назад
Зачем ублажать права больных людей?
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