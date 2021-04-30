сегодня, 11:49
В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты
Автобусы со специальными указателями будут курсировать по трём временным маршрутам. От остановок автобусы отправятся по мере наполнения салонов.
- Доставка пассажиров в обоих продлится до 14:00, при этом обслуживание сезонных садоводческих маршрутов №№ 14, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77 приостановят, поскольку автобусы перераспределят на временные маршруты. После 14.00 работа садоводческих маршрутов возобновится согласно расписанию, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
Оплата проезда будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами: наличными –26 рублей, при оплате транспортной или банковской картой – 21 рубль, 18 рублей – при оплате с помощью карты VISA.
Билли Кид
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