В Пасхальное воскресенье для доставки пассажиров на кладбища запустят временные маршруты

Автобусы со специальными указателями будут курсировать по трём временным маршрутам. От остановок автобусы отправятся по мере наполнения салонов.



До Косыревского кладбища липчане смогут доехать от остановки «19 микрорайон», первый рейс отправится в 06:30, до кладбищ в районах Новоселкино и Желтые Пески автобусы поедут от остановочного пункта «Автостанция Сокол» с 08.00. До кладбища в Казинке автобусы поедут от остановочного пункта «Поселок Дачный», первый рейс отправится в 08:00.



- Доставка пассажиров в обоих продлится до 14:00, при этом обслуживание сезонных садоводческих маршрутов №№ 14, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77 приостановят, поскольку автобусы перераспределят на временные маршруты. После 14.00 работа садоводческих маршрутов возобновится согласно расписанию, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка.



Оплата проезда будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами: наличными –26 рублей, при оплате транспортной или банковской картой – 21 рубль, 18 рублей – при оплате с помощью карты VISA.





